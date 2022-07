Hombre transformó su cuerpo y rostro como un “alien”, ahora no encuentra empleo

España.- La situación económica de Anthony Loffredo luego de su transformación corporal y rostro, convirtiéndose en un “alien”, se ha viralizado en las redes sociales.

El joven, quien inició hace algunos años un proceso para convertirse en un ser de otro mundo, pide que no lo juzguen tras buscar trabajo y no poder encontrarlo.

“No puedes juzgar a alguien, nadie sabe lo que hay dentro de la cabeza de alguien”, dijo Anthony luego de enfrentarse a una dura realidad económica.

La discriminación que sufre por sus tatuajes en el cuerpo y rostro, además de otras modificaciones, no le permiten mantener a su familia.

Una vez que el joven, conocido como Black Alien Project Evolution, reveló la situación que está enfrentando miles de personas no dudaron en comentar.

Algunos usuarios de las redes creen que su aspecto no es el apropiado para un trabajo, y que no se trata de una discriminación sino de un derecho del empleador de buscar la mejor opción para su compañía.

Por su parte, Anthony considera que la transformación en su cuerpo y rostro no lo hacen diferente a los demás. “Soy un tipo normal, trabajo, tengo una familia. Me gusta que me miren como un tipo normal con un trabajo, con una familia que tiene un amigo, una novia, todo eso. Eso es lo que me hace normal”.

Entre los cambios a su cuerpo y rostro destacan la amputación de dos dedos de su mano izquierda, quitarse parte de la nariz, pintarse los ojos y recortarse los labios.

Para el joven es injusto que lo vean diferencia y que por no encajar en la sociedad se le cierren las puertas laborales.

“Soy humano. Hay personas que piensan que estoy loco. Hay personas que cuando me ven, gritan y corren y muchas cosas”, afirmó.