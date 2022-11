Henry Cavill como el próximo James Bond

Henry Cavill, el actor británico del momento, recientemente retomó al Universo Extendido DC como Superman, acaba de estrenar su participación como Sherlock Holmes en Enola Holmes 2 y ahora se ha mencionado su protagonización como el próximo James Bond.

Desde que Daniel Craig dio por finalizada su participación como James Bond hay muchos candidatos para reemplazarlo y Henry Cavill es uno de ellos.

En este sentido, miles de fans de James Bond quieren ver al actor Henry Cavill inaugurando la nueva época de 007.

La carrera de Henry demuestra sin duda tener un plus con papeles en películas de agentes secretos como The Man from UNCLE y Mission Impossible: Fallout.

Sin embargo, el mismo Cavill habla sobre esta posibilidad que hasta el momento simplemente surge de listas editadas por insiders o deseos del público en general.

En una entrevista con USA Today, el actor británico se refirió a la posibilidad de ser el próximo James Bond “Es probable que halagador leer esos artículos que aparecen todo el tiempo sobre James Bond y quién es el favorito”.

“Lo disfruto, por supuesto. Pero se trata de cuánto tiempo tengo y estos roles deben ser respetados porque hay que trabajar mucho en ellos. No puedes simplemente saltar de un papel icónico a otro sin tiempo para prepararlos”, agregó Cavill, dando a entender que sería difícil tomar el papel en este momento.

De esta manera, Cavill remarcó que ya tiene sus manos llenas con el rol que siempre soñó para su carrera profesional “Superman” y para los amantes de 007 queda esperar a 2023, año en el que elegirán al nuevo agente secreto.