Mujeres se apoderan de los SAG Awards 2025:  Demi Moore y Zoe Saldaña arrasaron

Los Premios del Sindicato de Actores (SAG, con sus siglas en inglés) fueron el escenario perfecto para el empoderamiento de mujeres, entre ellas Demi Moore y Zoe Saldaña, quienes se apoderaron de los galardones.

Los SAG Awards 2025 se desarrollaron la noche del domingo en el Shirine Auditorium and Exposition Hall de Los Ángeles, donde se congregaron cientos de actores y personalidades.

El evento, uno de los más importantes de la industria del entretenimiento, fue presentado por Kristen Bell, estrella de "Nobody Wants This" y nominada al SAG.

Expertos han señalado que los galardones de Demi Moore y Zoe Saldaña marcaron una noche de sorpresas en un ambiente de incertidumbre.

Uno de los premios más importantes de los SAG Awards 2025 se lo llevó la película "Cónclave", dirigida por Edward Berger. La producción cinematográfica se llevó el premio al mejor electo.

La película, trata de la junta de cardenales que se reúne para elegir al nuevo papa, superando cintas como "Anora"m "Wicked" y "The Brutalist".

El empoderamiento de Demi Moore y Zoe Saldaña, como las grandes ganadoras de noche, no se vio opacado tras la premiación a mejor actor de Timothée Chalamet, por su papel en "A Complete Unknown".

Demi Moore recibió el premio a la mejor actriz por su participación en la película "The Substance", tratándose de uno de los primeros premios que recibe por sus años de trayectoria actoral.

Por su parte, Zoe Saldaña se llevó el premio a mejor actriz de reparto por su rol en "Emilia Pérez", película que estuvo envuelta en escándalos por mensajes xenófobos por parte de una de sus actrices.

Una vez que Demi Moore y Zoe Saldaña se conviertieron en las ganadores de la noche, se destacaron los mensajes políticos que se dieron en la premiación.

Jane Fonda habló de las hostilidades hacia los trabajadores. “Ser empático no es sinónimo de debilidad ni de seguir una moda. Ser ‘woke’ simplemente significa preocuparse por los demás”.

Por su parte, Fran Drescher habló de la importancia de proteger el medio ambiente. “Despierten, humanos. No podemos permitir que la codicia siga negando el calentamiento global.