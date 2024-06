Elon Musk da la bienvenida a su duodécimo hijo

Este nuevo miembro de la familia se suma a una larga lista de descendientes del empresario, quien ha sido muy vocal sobre su preocupación por la disminución de la tasa de natalidad mundial.

A pesar de la sorpresa mediática, Musk ha dejado claro que este evento no fue un secreto. En declaraciones exclusivas a Page Six, Musk subrayó: “Lo del ‘padre en secreto’ es falso. Todos nuestros amigos y familiares lo saben. La falta de un comunicado de prensa, lo cual sería extraño, no significa ‘secreto’”. Esto aclara cualquier malentendido sobre el manejo del anuncio y demuestra la transparencia del magnate con su círculo cercano.

El nombre y el sexo del recién nacido no han sido revelados públicamente, pero la noticia fue inicialmente mencionada en un artículo de Bloomberg titulado “Elon desea que tengas más hijos”, abordando la inquietud de Musk respecto a la disminución de las tasas de natalidad. Shivon Zilis, la madre del recién nacido, no comentó en dicho artículo, y Musk no respondió a las preguntas sobre el bebé en ese momento.

La llegada de este nuevo bebé se produce en un momento crucial para Musk, quien ha expresado en repetidas ocasiones su deseo de tener tantos hijos como sea posible y dedicarse a ser un buen padre.

En julio de 2022, Musk comentó su deseo de “tener tantos [hijos] como pueda dedicarles tiempo y ser un buen padre”. También ha enfatizado en Twitter: “Una tasa de natalidad en colapso es el mayor peligro que enfrenta la civilización, por mucho”.

El empresario comparte otros hijos con diversas parejas. Junto a la cantante Grimes, tiene a su hijo X Æ A-12 y a su hija Exa Dark Sideræl, además de un tercer hijo, Techno Mechanicus, conocido como “Tau”, revelado por el biógrafo Walter Isaacson en 2023. Musk y Zilis también son padres de los mellizos Strider y Azure, nacidos en noviembre de 2021, un mes antes del nacimiento de Exa Dark Sideræl.

Además, Musk tiene otros cinco hijos de su matrimonio anterior con Justine Musk: los gemelos Griffin y Vivian, y los trillizos Kai, Saxon y Damian. Su primer hijo, Nevada Alexander, falleció a los 10 meses de edad debido al síndrome de muerte súbita del lactante.

Musk ha sido constante en su preocupación por la disminución de la población global. En la entrevista con Page Six, expresó: “Muchos países ya están muy por debajo de la tasa de reemplazo, y la tendencia es que casi todos lo estarán. Este es simplemente un hecho, no una ‘teoría desacreditada’”. Para respaldar sus declaraciones, Musk proporcionó un enlace a las estadísticas de tasas de fertilidad del Banco Mundial.

A pesar de las complejidades de su vida familiar y de las disputas legales con Grimes sobre la custodia de sus hijos, Musk ha demostrado su dedicación como padre. Ha sido visto en diversas ocasiones compartiendo tiempo con sus hijos, como en el Super Bowl en Las Vegas y en una planta de Tesla en Alemania.

La llegada de este nuevo miembro a la familia Musk subraya la dualidad de su vida personal y profesional, equilibrando sus responsabilidades como padre con su liderazgo en la innovación tecnológica. Este nacimiento, lejos de ser un secreto, refuerza la posición de Musk como un ferviente defensor de la familia y la procreación en un mundo cada vez más preocupado por las tasas de natalidad.