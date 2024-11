Elon Musk busca que personas parapléjicas controlen brazos robóticos a través de chips cerebrales 

La empresa de Elon Musk, Neuralink, anunció que comenzarán los ensayos para que personas parapléjicas controlen brazos robóticos a través de chips cerebrales.

El proceso investigativo tiene como objetivo darles a las personas inmovilizadas la posibilidad de tener independencia física, aunque sea por una máquina.

Neuralink confirmó en sus redes sociales los nuevos ensayos de vialidad para ampliar el control de la interfaz cerebro-ordenador, a través de un implante N1 a un brazo robótico.

"Este es un primer paso importante hacia la recuperación no solo de la libertad digital, sino también de la libertad física", destacó la empresa del multimillonario que busca que personas parapléjicas controlen brazos robóticos.

Los ensayos son parte del proyecto de chips cerebrales que Musk inició hace unos años, y que hasta la fecha han tenido un éxito rotundo.

Hace unos meses, Neuralink confirmó que un paciente con parálisis logró con la mente controlar una computadora y otras tareas digitales que antes eran imposibles.

La compañía explicó que el proyecto consiste en colocar en las personas parapléjicas un pequeño implante, invisible desde el punto de vista cosmético, en una parte del cerebro que planifica los movimientos.

"Esta investigación puede ayudarnos a encontrar formas más seguras y efectivas de implantar y utilizar nuestra BCI para restaurar y mejorar potencialmente el control de la computadora y otras capacidades", se indicó.

We’re excited to announce the approval and launch of a new feasibility trial to extend BCI control using the N1 Implant to an investigational assistive robotic arm.

This is an important first step towards restoring not only digital freedom, but also physical freedom. More info…

— Neuralink (@neuralink) November 25, 2024