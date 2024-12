Asesino del CEO de UnitedHealthcare ha puesto en jaque a la Policía de Nueva York 

El asesino del CEO de UnitedHealthcare continúa prófugo a cinco días del crimen que ha estremecido a Estados Unidos (EEUU), dejando al descubierto los altos niveles de inseguridad.

Durante el fin de semana, las pesquisas sobre el asesinato de Brian Thompson se intensificaron, pero eso no ha sido suficiente para dar con el paradero del responsable del crimen.

Nuevas imágenes, donde se muestran los ojos del atacante en una resolución más clara, fueron publicadas el domingo por la Policía de Nueva York, en un intento de dar con la identidad y el paradero del asesino del CEO del UnitedHealthcare

"El departamento de Policía de Nueva York (NYPD) continúa con sus esfuerzos de investigaciones y solicitamos la ayuda del público", detalla la publicación en X.

Sobre la recompensa, se elevó el fin de semana a 50,000 dólares con el objetivo de tener información de la identidad y ubicación del hombre que disparó a quemarropa en contra de Thompson.

Hasta el momento, la policía de Nueva York solo tiene algunas pistas, como las imágenes, vídeos, municiones, una mochila, una botella de agua y un teléfono.

A pesar de tener el móvil y la botella de agua no se ha descubierto la identidad del asesino del CEO de UnitedHealthcare, algo que está generando el rechazo de la población que exige una pronta respuesta.

Al respecto, los agentes han alertado que el hombre pudo haber salido de Nueva York, lo que dificulta aún más la búsqueda.

Expertos han señalado que el proceso investigativo podría llevar semanas, logrando burlar la inteligencia de una de las naciones más importantes del mundo.

🚨UPDATE: Below are photos of a person of interest wanted for questioning regarding the Midtown Manhattan homicide on Dec. 4.

The full investigative efforts of the NYPD are continuing, and we are asking for the public's help—if you have any information about this case, call the… https://t.co/U4wlUquumf pic.twitter.com/243V0tBZOr

— NYPD NEWS (@NYPDnews) December 8, 2024