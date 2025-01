VOZ: Nuevo reporte detalla el papel crítico que desempeñaron los votantes hispanos en la elección presidencial 2024 que dio vuelta el curso hacia Trump y forjará el futuro de EE. UU.

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--VOZ, la empresa americana de medios de comunicación nro. 1 para hispanos con valores tradicionales, lanzó hoy el reporte Una nueva era, How Hispanic Voters Turned the Tide in 2024 (Cómo los votantes hispanos cambiaron el curso en 2024), en el que se detalla el impacto cuantitativo que tuvieron los votantes hispanos en el resultado de la elección presidencial de 2024.









En el reporte se muestra que los votantes hispanos fueron fundamentales en el cambio de curso hacia el Partido Republicano a la hora de decidir las elecciones presidenciales 2024, tanto nacionalmente como en los siete estados bisagra. Desde el cinturón del sol de Arizona y Nevada, a Michigan, Wisconsin, Georgia, Carolina del Norte y Pennsylvania, los votantes hispanos, especialmente los nuevos votantes, dieron sus voces a conocer en la elección 2024, lo que resultó en 16 puntos a favor de los republicanos.

Titulares del análisis:

Los votantes hispanos son responsables por un cambio de 16 % de los puntos del Partido Demócrata al Partido Republicano en 2024. Trump obtuvo 1,8 millones de votos latinos adicionales desde 2020. Esta cambio fue impulsado en gran manera por nuevos votantes.

El número de votantes latinos aumentó por más de un millón entre 2020 y 2024, mientras que el número de votantes en general se redujo por dos millones.

96,7 % de nuevos votantes en estados bisagra fueron hispanos y votaron 70/30 en favor de Trump.

Trump necesitaba 51 votos del Colegio Electoral de estados bisagra para ganar la elección. En todos estos, los votantes Republicanos hispanos impactaron los resultados significativamente, otorgándole directamente 59 puestos en el Colegio Electoral.

Estados bisagra

En Nevada, los latinos constituyen 18 % de los votantes. Su giro hacia Trump representó más del 100 % de su margen de victoria, cambiando los 6 votos electorales de Nevada. Sin este giro, Nevada habría permanecido azul.

27 % de los votantes en Arizona fueron latinos. Su giro de 14 puntos hacia Trump le ayudó a asegurar 10 de los 11 votos electorales.

Los datos muestran que los nuevos votantes latinos pro-Trump fueron los únicos responsables por su victoria en Michigan, donde los votantes latinos duplicaron con creces su resultado (3 % del electorado en 2020 a 6 % en 2024) y causaron un impresionante giro de 32 puntos hacia Trump, lo que cambió los 15 votos electorales de Michigan y convirtió a este estado azul en uno rojo.

Los latinos componen solo el 6 % de los votantes en Wisconsin, pero su giro hacia Trump fue decisivo, con los nuevos votantes latinos igualando el margen de victoria de Trump, lo cual decidió los 10 votos electorales de Wisconsin.

Aunque Trump ganó en Carolina del Norte tanto en 2020 como en 2024, los nuevos votantes Republicanos hispanos consolidaron su soporte en el estado.

Los latinos componen solo un 8 % de los votantes en Georgia, pero su giro decisivo hacia Trump resultó en 6 de los 16 votos electorales a favor de Trump.

2020: Biden ganó en Pennsylvania por 80.000 votos. 2024: votantes latinos resultaron en un giro de 24 puntos y ayudaron a que Trump ganara el estado, con 13 de 19 votos electorales a su favor.

Video resumen del análisis disponible aquí

Recursos e infografías adicionales disponibles www.voz.us/en/inauguration.

Orlando Salazar, CEO y fundador VOZ:

“ Los hispanos votaron en cantidades históricas por el partido que creen que mejor puede proveer para y proteger sus familias, además de proveer un futuro económico más estable. El ”gigante dormido” de nuestra nación despertó y reconoció que teníamos nuestra espalda contra la pared y los hispanos votaron para salvar el día.

Los hispanos son la respuesta al futuro de nuestro país, no el problema. Nuestros valores, nuestro creciente poder económico y nuestro amor por el país están creando una poderosa fuerza a la que, a partir de ahora, ambos partidos políticos deberían estar prestando mucha atención.

En VOZ, somos la voz líder de los hispanohablantes en nuestro país. Presentamos noticias e información de una manera que refleja sus valores tradicionales. Esta semana, celebramos la inauguración del presidente Donald Trump y apoyamos a la fantástica organización "Bienvenido" quienes organizan, este fin de semana, el evento inaugural hispano más grande en la historia de nuestro país.

Una Nueva era, How Hispanic Voters Turned the Tide in 2024 es parte del contenido exclusivo de VOZ sobre la inauguración presidencial en Washington, DC. VOZ transmitirá noticias diarias y charlas con los principales conservadores hispanos del país en vivo en la Capital 17-21 de enero 2025, todo disponible en nuestro Centro de Inauguración www.voz.us/en/inauguration. VOZ es co-anfitrión de la primer Official Hispanic Inaugural Ball (Gala Oficial Inaugural Hispana), posicionada para ser el segundo evento de celebración más grande que ocurre durante el fin de semana inaugural enfocado en esta nueva era de crecimiento Republicano hispano.

Notas para los editores:

Una Nueva era, How Hispanic Voters Turned the Tide in 2024

Las infografías de todos los estados bisagra y los video reportes están disponibles para el uso de los medios. El análisis fue realizado por el socio de VOZ, Amrak Solutions, referenciando e interpolando datos de la Comisión Federal de Elecciones, con encuestas boca de urna por VoteCast y CNN Exit Polls. Nota: las encuestas boca de urna y los conteos de votos pueden tener márgenes de error.

Acerca de VOZ

VOZ Media es una agencia independiente de medios de comunicación fundada en 2022, con sede en Las Colinas, Texas, y comprometida con los valores que forjaron la grandeza de nuestra nación y la voz de los hispanos en Estados Unidos. Bajo el liderazgo del empresario tejano Orlando Salazar, representamos a una comunidad esencial para el futuro de esta nación.

Las audiencias de VOZ se triplicaron con creces durante 2024, llegando a muchos millones de hispanos en el periodo previo a las elecciones y siguen creciendo. Nos tomamos nuestro papel en la comunidad seriamente para hacer de VOZ el destino preferido y la voz de todos los que representamos.

Nuestra misión es promover los principios fundamentales que sustentan a los Estados Unidos como un bastión de libertad y progreso, inspirando a millones a perseguir el sueño americano.

www.voz.us

