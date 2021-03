Velodyne Lidar Demuestra Cómo la Tecnología Lidar Avanzada Puede Mejorar la Seguridad de los Peatones

Un nuevo vídeo de Velodyne ilustra cómo el sistema de frenado de emergencia automatizado para peatones basado en Lidar puede reducir las muertes de peatones en todas las condiciones

Mientras que el tráfico en los EE. UU. se redujo durante la pandemia, las muertes por tráfico aumentaron

SAN JOSÉ, California–(BUSINESS WIRE)–Mientras que el año pasado el número de kilómetros conducidos disminuyó en un 13 %, debido a la pandemia de la COVID-19, las muertes en vehículos de motor aumentaron en un 8 % en los Estados Unidos, informó el Consejo Nacional de Seguridad (National Safety Council). Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) mostró hoy cómo, con la tecnología lidar, los sistemas de frenado de emergencia automatizado para peatones (Pedestrian Automated Emergency Braking, PAEB) pueden mejorarse considerablemente, con el potencial de salvar miles de vidas al año.





Velodyne publicó un nuevo vídeo que muestra cómo su asequible solución PAEB basada en lidar ofrece un rendimiento superior en todas las condiciones, ventaja decisiva sobre los sistemas basados en el radar y la cámara. Esto es especialmente importante por la noche, ya que la Administración Nacional de Seguridad Vial (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) informa de que el 80 % de las muertes de peatones se producen en condiciones de oscuridad.

El vídeo de Velodyne presenta los sorprendentes resultados de una prueba en la que se utiliza un sistema PAEB muy valorado con tecnología basada en radar y en cámara y que falló en seis escenarios nocturnos, mientras que la solución PAEB de Velodyne evitó el choque en todas las situaciones. Estos resultados respaldan las pruebas independientes realizadas por la NHTSA y por la Asociación Estadounidense del Automóvil (American Automobile Association, AAA) para confirmar si los sistemas PAEB que utilizan tecnología basada en el radar y la cámara protegen adecuadamente a los peatones en condiciones de oscuridad.

La solución PAEB de Velodyne combina un software propio, denominado Vella, con los sensores lidar de Velodyne. Los sensores se pueden empotrar fácilmente en diversos lugares del vehículo, incluso detrás del parabrisas. El software Vella interpreta los datos lidar para evitar y para mitigar las colisiones con objetos móviles y estáticos. Mediante el control predictivo de colisiones, Vella compara la trayectoria de un vehículo con la de otros usuarios y objetos de la carretera para identificar y evitar escenarios de colisión inminentes.

Velodyne está compartiendo la metodología y los resultados de las pruebas PAEB de la empresa con la NHTSA y con otros líderes de la seguridad automovilística. La NHTSA tiene pendiente una propuesta para actualizar su Programa de Evaluación de Automóviles Nuevos (New Car Assessment Program, NCAP), al añadir las capacidades de los sistemas avanzados de asistencia al conductor (advanced driver assistance system, ADAS), incluido el PAEB, al NCAP. Velodyne apoya el plan NCAP de la NHTSA para seguir el ritmo de la evolución de las tecnologías de seguridad y proporcionar la tan necesaria información a los consumidores, y espera que la dirección de la NHTSA complete la revisión de esta medida y siga adelante con su solicitud de comentarios.

“Nuestra iniciativa de pruebas PAEB demuestra claramente la necesidad de que las agencias reguladoras y las organizaciones de pruebas incluyan las condiciones nocturnas en sus protocolos de evaluación PAEB”, señaló Anand Gopalan, director ejecutivo de Velodyne Lidar. “Todo el mundo, en particular los fabricantes de automóviles y los conductores, esperan que los ADAS, como el PAEB, funcionen eficazmente en una amplia variedad de situaciones de iluminación, sobre todo por la noche, que es cuando se producen más muertes de peatones. Creemos que los datos lidar de Velodyne y el software de procesamiento Vella han demostrado ser eficaces y están listos para su aplicación, con el potencial de salvar la vida de miles de peatones al año”.

Metodología de las pruebas PAEB de Velodyne

Las pruebas PAEB de Velodyne se llevaron a cabo por la noche, sin las luces de la calle, con menos de 1 lux de iluminación ambiental en una instalación de pruebas independiente. Los dos vehículos de la prueba circulaban a 48 kph/30 mph en una pista recta. Los vehículos de prueba tenían las luces bajas encendidas durante las pruebas. Se utilizaron objetivos de maniquíes estacionarios para niños y adultos, compatibles con los protocolos de ensayo prescritos por el Instituto de Seguros para la Seguridad en Carretera (Insurance Institute for Highway Safety, IIHS) y Euro NCAP.

Se evaluaron seis escenarios con ambos vehículos probados en cada escenario cinco veces o hasta que el vehículo colisionó con el objetivo tres veces, a fin de minimizar el daño a los objetivos y los vehículos. Los escenarios en los que se evaluaron los vehículos fueron cruzar a un adulto con un solapamiento del 50 por ciento (en el centro de la anchura del vehículo de prueba); cruzar a un adulto con un solapamiento del 25 por ciento; cruzar a un niño con un solapamiento del 50 por ciento; cruzar a un niño con un solapamiento del 25 por ciento, a un adulto con un solapamiento del 75 por ciento, a 3 metros (10 pies) por detrás del niño; cruzar a un adulto en la esquina del lado del conductor y a un adulto caído con un solapamiento del 50 por ciento.

El vehículo con el sistema PAEB basado en lidar de Velodyne, equipado con un sensor lidar Velarray, se detuvo con éxito a tiempo para evitar un choque cinco de cada cinco veces en cada escenario probado. El vehículo equipado con un sistema PAEB con tecnología basada en el radar y la cámara falló en todos los escenarios probados.

Puede encontrar más detalles sobre las pruebas PAEB de Velodyne en un documento técnico, llamado “Improving Pedestrian Automatic Emergency Braking (PAEB) in Dark, Nighttime Conditions”.

