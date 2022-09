Unión Europea da “luz verde” a la suspensión de visados a ciudadanos rusos

La Unión Europea (UE) “dio luz verde” a la suspensión de visados a los ciudadanos rusos para entrar en el espacio Shengen, el cual consta de 26 países de la región.

Según se informó, los ministros de Exteriores llegaron este miércoles a un acuerdo después de días de debate.

El objetivo de las pláticas era cancelar el convenio de visados a ciudadanos rusos que facilita la entrada en los 26 países que conforman Shengen.

La Unión Europea explicó que no se trata una prohibición total de entraba al bloque comunitario, pero sí dificultará la obtención de permisos para la ciudadanía rusa.

“Acordamos la suspensión total del tratado de facilitaciones de visados entre Rusia y la Unión Europea”, expresó el alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell.

El funcionario explicó que la suspensión es unilateral e implica un cambio de paradigma en las sanciones europeas.

El acuerdo de facilitación de visado se logró en el 2007 y consta de 90 días. En el marco de la guerra entre Ucrania y Rusia se suspendió el beneficio para algunos empresarios y militares.

We have seen a substantial increase of border crossings from Russia into neighbouring states. This is becoming a security risk.

We therefore agree today with EU Foreign Ministers on Full Suspension of the EU-Russia visa facilitation agreement. pic.twitter.com/zdowgdOa8F

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 31, 2022