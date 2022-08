“Hay que obligar a los rusos a volverse a Rusia”, dice presidente ucraniano para acabar con la guerra

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, hizo un polémico pedido a la comunidad internacional de obligar a los rusos a regresar a su país y cerrar las fronteras para que la guerra termine.

Las declaraciones del mandatario nuevamente han generado una ola de reacciones, en su mayoría cuestionándolo por promover la rusofobia.

“Sanciones más importantes que se pueden tomar son las de cerrar las fronteras a los rusos”, dijo el gobernante en una entrevista al medio estadounidense The Washington Post.

La idea de devolver a los rusos a su país tiene como objetivo cambiar a la mentalidad de los ciudadanos que apoyan a Vladimir Putin.

“Deben vivir en su propio mundo hasta que cambien de mentalidad”, sostuvo Zelenski al defender su propuesta.

Mientras Zelenski sale reiteradamente en los medios de comunicación exigiendo más fondos y nuevas sanciones, las tropas rusas avanzan en territorio ucrania.

Se estima que más del 20% de ucrania es controlada por Rusia y varios ucranianos han adoptado la nacionalidad rusa luego que Putin extendiera la ciudadanía.

“Hay que obligar a los rusos a volverse a Rusia para que lo entiendan”, dijo en tono contundente sobre su petición a la comunidad internacional.

En ese sentido, indicó que si se argumenta que la población rusa no es responsable de lo que ocurre en Ucrania, fueron ellos los que eligieron el gobierno de Putin.

“Ellos dicen que esta guerra no tiene nada que ver con ellos y que la población no es responsable, pero la población ha elegido a este gobierno y no está luchando contra él ni contra la guerra”, manifestó.

Según el presidente ucraniano, la única forma de detener la influencia de Putin es que los rusos que lo apoyan sufran las consecuencias.