Zelenski cuestiona el apoyo de Occidente: “Apoyan a Ucrania y buscan debilitar las sanciones”

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, cuestionó nuevamente el apoyo de Occidente a su país y la negativa de intensificar las sanciones en contra de Rusia.

Según Zelenski, los países podrían forzar a Rusia a sentarse a la mesa de negociaciones si entregan armamento similar al ruso y endurecen las sanciones en contra del gobierno de Vladimir Putin.

“Ustedes tienen influencia sobre el resultado. Además de palabras, deben manifestar lo que pueden hacer en realidad”, dijo el gobernante ucraniano.

Las declaraciones del gobernante las emitió en The Financial Times, y aunque no es la primera vez que arremete en contra del apoyo de Occidente, aprovechó para pedir la creación de requisitos de paz.

Zelenski, afirmó que aunque algunas sanciones occidentales han asestado un severo golpe a la economía de Rusia, no son suficiente para doblegar a Putin.

“No han afectado realmente a la postura rusa”, dijo el gobernante sobre tres meses de crisis armada en su territorio tras la operación rusa ordenada el pasado 24 de febrero.

La postura de Zelenski sobre el apoyo de Occidente se dieron una semana después que el presidente estadounidense, Joe Biden, anunciara que no mandaría a Ucrania sistema de cohetes de alto alcance que pudieran llegar a Rusia.

“Todos están jugando con dos barajas. Apoyan a Ucrania, pero al mismo tiempo comprueban qué se pueden hacer para debilitar las sanciones para que los negocios no sufran”, acotó el mandatario.

El gobierno de Zelenski busca que el interés de los países aliados sea perdurable y no se den conversaciones a espaldas en ningún momento.

Ucrania, durante el conflicto a perdido el 20% de su territorio, perdiendo ciudades importante como Mariúpol y Lugansk.