Trump afirma que Gaza tiene el potencial de superar a Mónaco en atractivo, una vez que sea reconstruida

Durante una entrevista con el comentarista conservador Hugh Hewitt, el exmandatario estadounidense y actual candidato presidencial republicano, Donald Trump, afirmó que la Franja de Gaza tiene el potencial de convertirse en "uno de los mejores lugares del mundo", superando incluso a Mónaco. Trump destacó la ubicación geográfica estratégica de Gaza, situada a orillas del mar Mediterráneo, como un factor clave que podría permitir su transformación en un destino de clase mundial si se reconstruyera adecuadamente.

"Podría ser mejor que Mónaco. Tiene la mejor ubicación de Oriente Medio, las mejores aguas, lo mejor en todo", señaló el expresidente durante la entrevista. Trump, conocido por su experiencia en el sector inmobiliario, expresó que la región podría haber aprovechado su potencial si el pueblo palestino lo hubiera gestionado de manera diferente. A pesar de sus declaraciones sobre haber visitado Gaza, no existen registros que confirmen que el exmandatario haya estado allí ni como presidente ni como empresario, según informes de *The New York Times*. En 2017, Trump visitó Israel y Cisjordania, pero no el enclave palestino.

Trump insistió en que la Franja de Gaza podría ser "uno de los lugares más hermosos" del mundo, destacando su clima y ubicación costera, pero lamentó que el conflicto y la situación política hayan impedido a la región alcanzar ese potencial.