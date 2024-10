TikTok enfrenta posible prohibición en EEUU si ByteDance no vende la aplicación

TikTok enfrenta un posible veto en Estados Unidos a menos que su empresa matriz, ByteDance, venda la aplicación, según las disposiciones de una nueva ley. La plataforma, con millones de usuarios en todo el mundo, enfrenta dudas sobre la seguridad de los datos y su vínculo con el gobierno chino, lo que ha llevado a los legisladores estadounidenses a imponer restricciones. Esta medida, que cuenta con el respaldo de ambos partidos políticos, tiene el objetivo de proteger la información de los 170 millones de usuarios estadounidenses de TikTok, temiendo que el gobierno chino pueda acceder a estos datos a través de ByteDance.

La nueva ley, que permite al presidente estadounidense limitar aplicaciones vinculadas a países como Rusia, China, Irán y Corea del Norte, establece que TikTok no podrá recibir actualizaciones de seguridad en el país si no se produce su venta a una empresa no china. La administración de Joe Biden dio a ByteDance un plazo de nueve meses, con una extensión adicional de tres, para completar la venta, lo que podría llevar a que TikTok cierre o sea vendido en EE. UU. para enero de 2025.

Desde que se firmó la ley, TikTok ha iniciado una batalla legal en Washington para bloquear la medida, con el apoyo de creadores de contenido estadounidenses preocupados por el impacto en su trabajo. TikTok argumenta que la ley representa una amenaza a la libertad de expresión de los usuarios y ha calificado la legislación como inconstitucional. Su director ejecutivo, Shou Zi Chew, ha asegurado a los usuarios que "no se irán a ninguna parte" y que continuarán defendiendo sus derechos en los tribunales.

Aunque EEUU no es el único país en plantearse un veto a la aplicación, siendo que ya ha sido bloqueada en India, Irán y otros países, esta medida podría motivar a otros a tomar decisiones similares.