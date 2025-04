Resumen: Capcom lanza Street Fighter 6 y Kunitsu-Gami: Path of the Goddess para Nintendo Switch 2 el 5 de junio

- El lanzamiento junto al nuevo hardware se realiza en consonancia con la estrategia multiplataforma de Capcom -

OSAKA, Japón--(BUSINESS WIRE)--Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) anunció hoy que Street Fighter 6 y Kunitsu-Gami: Path of the Goddess para Nintendo SwitchTM 2, el nuevo hardware de Nintendo Co., Ltd., saldrán a la venta junto a la consola el 5 de junio.









Street Fighter 6 representa una nueva generación de videojuegos de lucha pensada para un amplio abanico de jugadores, con opciones de entrada del controlador que se adaptan tanto a jugadores principiantes como experimentados, y ajustes de accesibilidad de audio mejorados para optimizar la experiencia de juego.

