Thomas Ceccon, medallista de oro, fue captado durmiendo en un parque tras quejarse de la Villa Olímpica

El medallista de oro en los 100 metros espalda, Thomas Ceccon, fue fotografiado durmiendo en un parque en lugar de la Villa Olímpica, generando un gran revuelo en las redes sociales. Esta imagen se volvió viral tras las múltiples quejas presentadas por los atletas sobre las condiciones del alojamiento en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Ceccon, una de las figuras destacadas de estos Juegos, fue visto descansando al aire libre cerca de la Villa Olímpica después de expresar su descontento con las altas temperaturas y la falta de aire acondicionado en el recinto. Estas quejas han resonado entre otros deportistas, quienes afirman que las condiciones impiden un descanso adecuado para las competencias.

“En la Villa no hay aire acondicionado, hace mucho calor y la comida es de mala calidad. Muchos atletas se han mudado debido a esto. No es una excusa, es simplemente la realidad que quizás no todos conocen. Quiero enfatizar que no es una justificación, ya que todos enfrentamos las mismas condiciones. Es importante que se sepa,” comentó Thomas Ceccon días antes. Estoy muy cansado. Es difícil dormir tanto de noche como de tarde”, agregó el medallista.

Además de las altas temperaturas, las quejas también se han centrado en la calidad de las instalaciones y los alimentos en la Villa Olímpica. La delegación británica ha sido particularmente vocal al respecto. Andy Anson, jefe de la Asociación Olímpica Británica, declaró al medio The Times: “Hay escasez de determinados alimentos: huevos, pollo, ciertos hidratos de carbono”.

Otra crítica frecuente ha sido la incomodidad de las camas de cartón. La gimnasta Simon Biles, por ejemplo, comentó en su cuenta de TikTok: “Son horribles”.

Debido a estas inconformidades, muchos atletas han optado por hospedarse en diferentes hoteles de la ciudad para poder descansar adecuadamente, ya que consideran que la Villa Olímpica no cuenta con las condiciones necesarias para un evento de esta magnitud.