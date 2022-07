The LYCRA Company exhibe sus innovaciones en denim en Kingpins New York

WILMINGTON, Delaware–(BUSINESS WIRE)–The LYCRA Company, un líder global en el desarrollo de soluciones de fibra y tecnología innovadoras y sostenibles para las industrias de indumentaria y cuidado personal, está exhibiendo sus productos más recientes de la línea denim en persona en Kingpins New York el 20 y 21 de junio, en el espigón 36 en la ciudad de Nueva York. La empresa exhibirá muestras realizadas con la fibra LYCRA® ADAPTIV, la tecnología LYCRA® DUAL COMFORT y otras fibras de denim líderes de la industria.





La fibra LYCRA® ADAPTIV es una revolucionaria fibra con patente en trámite que crea prendas de “talle único y más”, que se adaptan a diferentes cuerpos en un tamaño único. Además ofrece un efecto de segunda piel, con excelente recuperación y cómoda capacidad de retención.

“Los consumidores tienen diferentes cuerpos, y esto puede afectar el calce y la comodidad de las prendas”, explicó Rita Ratskoff, gerenta estratégica sénior de denim de The LYCRA Company. “Al ofrece una mayor tolerancia a las formas, la fibra LYCRA® ADAPTIV tiene el potencial de reducir las devoluciones de prendas y los desechos de fabricación al permitir un menor corte de patrones”.

La tecnología LYCRA® DUAL COMFORT combina el calce cómodo de la tela elastizada, el confort fresco y seco de la gestión de la humedad y la fibra LYCRA® T400® A EcoMade, hecha en un 68 % de recursos sostenibles, incluidos materiales reciclados y renovables.

En el stand de The LYCRA Company, quienes visiten la exposición también podrán encontrar innovadoras soluciones de denim de la familia LYCRA® XTRA LIFE™ de la marca, entre ellas la fibra LYCRA® Anti-Slip, la tecnología LYCRA® dualFX® y la fibra LYCRA® T400®. Crean prendas duraderas y resistentes en las cuales los diseñadores pueden crear efectos de lavado y desgaste profundos sin temor.

Para fabricantes de prendas que buscan productos sostenibles que reducen los desechos, se exhibirá un denim que utiliza materiales reciclados. La fibra LYCRA® EcoMade contiene un 20 por ciento de materiales reciclados, mientras que las tecnologías COOLMAX® y THERMOLITE® EcoMade están hechas en un 100 % de desechos textiles.

“The LYCRA Company asume el compromiso de desarrollar una gama de soluciones sostenibles e innovadoras fabricadas con materiales renovables y reciclados que mejorará el rendimiento de los productos de nuestros clientes, además de minimizar el impacto ambiental”, indicó Jean Hegedus, director de sostenibilidad de The LYCRA Company. “Estamos muy entusiasmados de asistir en persona nuevamente a Kingpins para promocionar nuestras fibras de denim sostenibles que ayudan a reducir los desechos y preparan el escenario para la circularidad”.

El 21 de julio a las 11:30 a. m., Hegedus participará de un panel de debate titulado “Conversaciones con los agentes de cambio del denim“. Este panel reúne a representantes de distintas empresas de la Red de la moda y los estilos de vida conscientes de las Naciones Unidas, cuyos miembros están acelerando el cambio en el sector del denim. Los participantes hablarán sobre los compromisos de la industria para aumentar las prácticas sostenibles y fomentar acciones colectivas en pos de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.

Kingpins New York es un evento al que se accede solo por invitación para la comunidad del denim en el espigón 36/Basketball City en Manhattan. Para más información, visite kingpinsshow.com/shows/new-york/.

