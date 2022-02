Tendermint, fundador del ecosistema Cosmos, cambia su nombre a “Ignite”

El cambio de marca refleja las iniciativas tecnológicas vanguardistas y fáciles de usar de la empresa, que impulsan el cambio en la frontera de la Web 3

LAS VEGAS Y BERLÍN–(BUSINESS WIRE)–A partir de hoy, All in Bits, Inc., DBA “Tendermint”, el equipo fundador del ecosistema Cosmos y líder en el desarrollo de herramientas innovadoras para la Web 3, operará bajo la marca comercial “Ignite” con una nueva y enérgica marca. El cambio de marca refleja el liderazgo de Ignite en la aceleración de la transición del mundo hacia un futuro descentralizado, empoderando a los individuos y a las comunidades para que prosperen en la nueva era de los servicios principales de la cadena de bloques.

La empresa ha establecido un nuevo nombre de entidad, una marca corporativa, un logotipo de marca y una identidad de marca que representen la inclusividad y la diversidad de la visión y la misión evolucionadas de Ignite.

Peng Zhong, CEO de Ignite, afirma: “El mundo se encuentra en un punto de inflexión en el que el crecimiento acelerado en el espacio de la Web 3 acabará por ver la adopción masiva de servicios descentralizados en nuestra vida cotidiana. Creemos que ha llegado el momento de ampliar nuestro enfoque para llevar a más personas y organizaciones a este mundo”.

“Lo que estamos desarrollando son las herramientas necesarias para que individuos y organizaciones puedan comprometerse y construir comunidades globales innovadoras. Nuestra nueva marca representa el cambio que inspiramos al conectar a todos con este nuevo mundo de descentralización e interoperabilidad”, afirma Zhong.

El cambio de marca se produce en un momento de fuerte crecimiento para Ignite, con el lanzamiento y el desarrollo continuado de sus productos estrella, Starport y Emeris, que están ganando una gran fuerza entre los desarrolladores y los usuarios.

Starport es la plataforma líder todo en uno para que los desarrolladores construyan y lancen cualquier aplicación de criptomonedas en una cadena de bloques soberana, con más de 30 cadenas de grado de producción y más de 500 proyectos experimentales en GitHub, construidos sobre su tecnología de fácil desarrollo. Los usuarios de la versión beta de Emeris han experimentado de primera mano la ruta de desarrollo de las características que les permite beneficiarse de la cadena cruzada DeFi. Entre las funciones más esperadas se encuentran el staking, un rastreador de airdrop y un agregador de DEX de cadena cruzada, mientras Emeris está preparándose para el lanzamiento público oficial en la primavera de 2022.

En cuanto a los empleados, el rápido crecimiento de Ignite se tradujo en 90 nuevas contrataciones en 2021, con una plantilla actual de 120 empleados.

El cambio de marca de Ignite supone el inicio de un año dinámico, con más anuncios en el frente empresarial y de productos.

Acerca de Ignite

Ignite está liderando el camino para acelerar la transición del mundo hacia un futuro descentralizado. Nuestras soluciones se desarrollan para que los individuos, las organizaciones y las comunidades globales construyan fácilmente ideas innovadoras y utilicen servicios descentralizados en su vida cotidiana. Anteriormente denominado Tendermint Inc., Ignite mantiene el legado como fundadores del ecosistema Cosmos, el mayor ecosistema de cadena cruzada del mundo. Junto con Ignite, todos pueden crear un impacto significativo para un mundo más transparente y equitativo. Para más información, visite ignt.com.

