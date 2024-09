Takeda compromete más de $32 millones en cinco nuevas alianzas mundiales de responsabilidad social corporativa para seguir impulsando el impacto sanitario en 93 países

Más de 22.000 empleados de Takeda seleccionaron a los nuevos socios del FY2024: Population Services International, Bulungula Incubator, Reach Out Cameroon, Seed Global Health y VillageReach

Las cinco nuevas alianzas de Takeda aumentan el total de las contribuciones al Programa Global de RSC a 28.800 millones de yenes (aproximadamente USD 199,1 millones) a través de 34 alianzas diversas en todo el mundo y amplían nuestro alcance a otros 2 millones de beneficiarios directos

El Programa Global de RSC de Takeda espera llegar a 27 millones de personas en 93 países para 2030

OSAKA, Japón & CAMBRIDGE, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Takeda (TOKYO:4502/NYSE: TAK) comprometió hoy 4600 millones de yenes (aproximadamente USD 32 millones) con cinco nuevos socios globales de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como parte del compromiso continuo de la compañía para mejorar la resistencia de los sistemas sanitarios en países de renta baja y media de todo el mundo. Este compromiso demuestra el interés de Takeda por abordar las disparidades sistémicas y apoyar el liderazgo local en el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria, la capacitación del personal sanitario y el aumento de los conocimientos y la capacidad locales para mejorar el acceso y la prestación de una atención sanitaria equitativa y sostenible.





Para 2030, se prevé que estas nuevas colaboraciones amplíen el impacto de Takeda a 27 millones de personas en 93 países, elevando las contribuciones totales del Programa Global de RSC de Takeda a más de 28.800 millones de yenes (aproximadamente USD 199,1 millones) a través de 34 asociaciones significativas desde que comenzó en 2016. Los cinco nuevos socios fueron seleccionados por más de 22.000 empleados de Takeda en 80 países y regiones a través de una votación en toda la empresa, destacando el compromiso de la compañía con un enfoque colaborativo e inclusivo en su iniciativa global de donaciones corporativas.

"Desde nuestra fundación en 1781, Takeda ha situado a los pacientes, las personas y la sociedad en el centro de sus decisiones empresariales. Estamos comprometidos a ser un socio respetado, haciendo una contribución a largo plazo a la sociedad para hacer frente a los desafíos de salud en todo el mundo. Nuestro Programa Global de RSC ha servido como una fuerte demostración de este compromiso desde 2016", dijo Takako Ohyabu, directora global de asuntos corporativos y sostenibilidad de Takeda. "Estoy particularmente orgulloso del compromiso reflexivo de cada uno de nuestros nuevos socios con la equidad, la escalabilidad y la sostenibilidad como piedras angulares de la resiliencia de los sistemas de salud. Estas asociaciones a largo plazo no solo tendrán un impacto tangible, sino que también compartirán lecciones de valor incalculable, creando un efecto dominó de innovación y mejores resultados sanitarios para las personas de todo el mundo, especialmente para las poblaciones vulnerables en entornos remotos y en conflicto".

Los compromisos de Takeda con estos nuevos socios en el año fiscal 2024 incluyen:

1007 millones de yenes (aproximadamente USD 7,0 millones) a Population Services International (PSI) para ampliar el acceso a las vacunas mediante la inmunización en farmacias en Etiopía, Kenia y Nigeria, vinculando las farmacias a los programas nacionales de vacunación, creando nuevos puntos de servicio dentro de los sistemas sanitarios y reduciendo la carga de las clínicas públicas, creando en última instancia un plan para ampliar el acceso a la inmunización en toda África.

para ampliar el acceso a las vacunas mediante la inmunización en farmacias en Etiopía, Kenia y Nigeria, vinculando las farmacias a los programas nacionales de vacunación, creando nuevos puntos de servicio dentro de los sistemas sanitarios y reduciendo la carga de las clínicas públicas, creando en última instancia un plan para ampliar el acceso a la inmunización en toda África. 310 millones de yenes (aproximadamente USD 2,1 millones) a Bulungula Incubator para integrar un enfoque sanitario holístico impulsado por la comunidad con el sistema nacional de salud en la remota área administrativa de Xhorha Mouth, en Sudáfrica, demostrando un enfoque reproducible de la atención sanitaria universal en zonas rurales, capacitando a los trabajadores sanitarios de la comunidad e integrando la atención sanitaria en las escuelas locales, los eventos deportivos y la radio comunitaria.

para integrar un enfoque sanitario holístico impulsado por la comunidad con el sistema nacional de salud en la remota área administrativa de Xhorha Mouth, en Sudáfrica, demostrando un enfoque reproducible de la atención sanitaria universal en zonas rurales, capacitando a los trabajadores sanitarios de la comunidad e integrando la atención sanitaria en las escuelas locales, los eventos deportivos y la radio comunitaria. 1169 millones de yenes (aproximadamente USD 8,1 millones) a Reach Out Cameroon para aumentar el acceso a una atención adecuada y a apoyo psicosocial para mujeres y niñas en comunidades de muy difícil acceso que sufren conflictos de larga duración en Camerún, República Democrática del Congo y Nigeria, mediante la formación de trabajadores sanitarios, gestores de la cadena de suministro y campeones juveniles, y el aumento de la capacidad de 270 centros de salud mal equipados en comunidades muy pobladas para ofrecer servicios, suministros e información de calidad.

para aumentar el acceso a una atención adecuada y a apoyo psicosocial para mujeres y niñas en comunidades de muy difícil acceso que sufren conflictos de larga duración en Camerún, República Democrática del Congo y Nigeria, mediante la formación de trabajadores sanitarios, gestores de la cadena de suministro y campeones juveniles, y el aumento de la capacidad de 270 centros de salud mal equipados en comunidades muy pobladas para ofrecer servicios, suministros e información de calidad. 895 millones de yenes (aproximadamente USD 6,2 millones) a Seed Global Health para ayudar a Malawi, Sierra Leona, Uganda y Zambia a crear una mano de obra sanitaria cualificada que respalde sus objetivos nacionales en materia de salud, incluido el lanzamiento de nuevos programas académicos en obstetricia y ginecología y atención neonatal de urgencia, la creación de tres centros de excelencia dirigidos localmente para la formación y prestación de servicios de salud materna y neonatal, y la graduación de 5900 profesionales sanitarios cualificados listos para servir a sus comunidades.

para ayudar a Malawi, Sierra Leona, Uganda y Zambia a crear una mano de obra sanitaria cualificada que respalde sus objetivos nacionales en materia de salud, incluido el lanzamiento de nuevos programas académicos en obstetricia y ginecología y atención neonatal de urgencia, la creación de tres centros de excelencia dirigidos localmente para la formación y prestación de servicios de salud materna y neonatal, y la graduación de 5900 profesionales sanitarios cualificados listos para servir a sus comunidades. 1259 millones de yenes (aproximadamente USD 8,7 millones) a VillageReach para ayudar a la República Democrática del Congo, Guinea, Malawi, Tanzania y Uganda a reforzar la capacidad de sus sistemas nacionales de salud para transportar de forma rápida y fiable muestras de pacientes a los laboratorios para su diagnóstico y responder con prontitud a los brotes, así como crear una solución integrada para todas las enfermedades propensas a brotes con el fin de contenerlas más rápidamente. Como resultado, los países podrán detectar las enfermedades a tiempo, salvar vidas y reducir la carga que soportan los frágiles sistemas sanitarios durante las interrupciones.

Los nuevos socios compartieron lo siguiente:

"Las vacunas salvan la vida de las personas y, en medio del descenso mundial de las inmunizaciones sistemáticas, vemos el potencial de movilizar a las farmacias para que suministren vacunas, todo ello a escala", manifestó Karl Hofmann, director general y presidente de la PSI. "Esta asociación apoyará a los sistemas de salud para aumentar las tasas de vacunación, equipar a las personas para que se hagan cargo de su salud y acelerar nuestro progreso colectivo hacia la Cobertura Sanitaria Universal".

"Nos sentimos honrados de asociarnos con Takeda para mejorar significativamente el acceso a la atención sanitaria y los resultados en comunidades rurales remotas, garantizando soluciones sanitarias sostenibles e impulsadas por la comunidad", declaró Réjane Woodroffe, directora de la Incubadora de Bulungula. "Al cerrar el círculo de la compasión y la atención, nos comprometemos a incluir a los que más a menudo se quedan atrás. Juntos, aspiramos a crear comunidades resilientes en las que cada individuo tenga la oportunidad de prosperar".

"En un momento en que el mundo se enfrenta a graves problemas derivados de las emergencias humanitarias, especialmente las provocadas por conflictos, el acceso a una atención de calidad es el derecho de todas las mujeres y niñas", declaró Esther Omam Njomo, directora ejecutiva de Reach Out Cameroon. "Nuestra asociación con Takeda es un paso valiente hacia la mejora de ese acceso para las mujeres y las niñas de las comunidades afectadas por conflictos en Camerún, la RD del Congo y Nigeria".

"El generoso apoyo de Takeda permite a Seed Global Health y a nuestros socios locales formar a más médicos, enfermeras y comadronas y proporcionarles los recursos que necesitan para prestar una atención de alta calidad y salvar vidas", declaró Andrew Musoke, director de operaciones de Seed Global Health.

"Con el aumento de brotes emergentes, la necesidad de sistemas de atención primaria de salud con capacidad de respuesta es más urgente que nunca", dijo Emily Bancroft, CEO y presidenta de VillageReach. "Esta asociación con Takeda ofrece una oportuna oportunidad de trabajar con los gobiernos para reforzar la infraestructura que les permite detectar y contener rápidamente los brotes. Al acelerar la identificación y el diagnóstico, podemos permitir una respuesta rápida a epidemias extremas y salvar innumerables vidas".

Desde su lanzamiento en 2016, el Programa Global de RSC de Takeda llegó a más de 17,8 millones de beneficiarios directos en 93 países y ha contribuido a fortalecer los sistemas de salud, incluyendo las siguientes áreas informadas por los Bloques de Construcción de Fortalecimiento del Sistema de Salud de la OMS:

Acelerar la prestación de servicios y el acceso a medicamentos esenciales: mejora de la accesibilidad, la cobertura y la calidad de la prestación de servicios (por ejemplo, detección, derivación y seguimiento) para más de 13,4 millones de personas; provisión de suministros sanitarios esenciales a más de 28.000 personas; capacitación de más de 4,1 millones de miembros de la comunidad con educación sanitaria específica, en particular sobre nutrición, agua, saneamiento, higiene y salud sexual y reproductiva; y rehabilitación o construcción de más de 2700 instalaciones sanitarias.

mejora de la accesibilidad, la cobertura y la calidad de la prestación de servicios (por ejemplo, detección, derivación y seguimiento) para más de 13,4 millones de personas; provisión de suministros sanitarios esenciales a más de 28.000 personas; capacitación de más de 4,1 millones de miembros de la comunidad con educación sanitaria específica, en particular sobre nutrición, agua, saneamiento, higiene y salud sexual y reproductiva; y rehabilitación o construcción de más de 2700 instalaciones sanitarias. Capacitación del personal sanitario: sesarrollo de los conocimientos, las capacidades, la motivación y el despliegue del personal sanitario impartiendo formación a más de 110.000 profesionales sanitarios cualificados y trabajadores sanitarios comunitarios responsables de organizar y prestar servicios sanitarios, así como a quienes no prestan servicios directamente pero son esenciales para el funcionamiento de los sistemas sanitarios, como los gestores de la cadena de suministro sanitario y los administradores de sistemas de información sanitaria.

sesarrollo de los conocimientos, las capacidades, la motivación y el despliegue del personal sanitario impartiendo formación a más de 110.000 profesionales sanitarios cualificados y trabajadores sanitarios comunitarios responsables de organizar y prestar servicios sanitarios, así como a quienes no prestan servicios directamente pero son esenciales para el funcionamiento de los sistemas sanitarios, como los gestores de la cadena de suministro sanitario y los administradores de sistemas de información sanitaria. Fomento de los sistemas de información sanitaria: desarrollo, mejora o implantación de 276 soluciones, plataformas o herramientas digitales para apoyar la planificación sanitaria basada en datos y la toma de decisiones en materia de salud.

desarrollo, mejora o implantación de 276 soluciones, plataformas o herramientas digitales para apoyar la planificación sanitaria basada en datos y la toma de decisiones en materia de salud. Fortalecimiento del liderazgo y la gobernanza: desarrollo o mejora de 420 planes estratégicos y políticas vinculadas a las necesidades y prioridades nacionales y locales para garantizar la apropiación local al tiempo que se mantienen y amplían las soluciones innovadoras.

Acerca de Takeda



Takeda se centra en crear una mejor salud para las personas y un futuro más brillante para el mundo. Nuestro objetivo es descubrir y ofrecer tratamientos que transformen la vida de las personas en nuestras principales áreas terapéuticas y de negocio: gastrointestinal e inflamación, enfermedades raras, terapias derivadas del plasma, oncología, neurociencia y vacunas. Junto con nuestros socios, aspiramos a mejorar la experiencia del paciente y a hacer avanzar una nueva frontera de opciones terapéuticas a través de nuestra dinámica y diversa cartera de productos en desarrollo. Como empresa biofarmacéutica líder basada en valores e impulsada por la I+D con sede en Japón, nos guía nuestro compromiso con los pacientes, nuestra gente y el planeta. Nuestros empleados en aproximadamente 80 países y regiones se rigen por nuestro propósito y se basan en los valores que nos han definido durante más de dos siglos. Para obtener más información, visite www.takeda.com.

Aviso importante



Para los fines de este aviso, “comunicado de prensa” significa este documento, cualquier presentación oral, toda sesión de preguntas y respuestas y todo material escrito u oral analizado o distribuido por Takeda Pharmaceutical Company Limited (“Takeda”) relacionado con este comunicado. Este comunicado de prensa (que incluye un informe oral y cualquier pregunta y respuesta en relación con él) no pretende, ni constituye, representa ni forma parte de ninguna oferta, invitación o solicitud de ninguna oferta de compra; de lo contrario, adquiere, suscribe, intercambia, vende o dispone de otra forma, de cualquier valor o de la solicitud de cualquier voto o aprobación en cualquier jurisdicción. No se ofrecen acciones ni otros títulos al público por medio de este comunicado de prensa. No se harán ofertas de títulos en los Estados Unidos con la excepción relacionada con el registro de acuerdo con la Ley de Títulos de los EE. UU. de 1933 y con sus enmiendas o una excepción que surja a partir de entonces. Este comunicado de prensa se ofrece (junto con cualquier información adicional que se pueda proporcionar al destinatario) con la condición de que sea para uso del destinatario solo con fines informativos (y no para la evaluación de cualquier inversión, adquisición, eliminación o cualquier otra transacción). Cualquier incumplimiento de estas restricciones puede constituir una violación de las leyes de valores aplicables.



Las empresas en las que Takeda posee directa e indirectamente inversiones son entidades separadas. En este comunicado de prensa, “Takeda”, a veces, se usa por comodidad cuando se hacen referencias a Takeda y a sus subsidiarias en general. Del mismo modo, las palabras “nosotros”, “nos” y “nuestro” también se utilizan para referirse a las subsidiarias en general o a quienes trabajan para ellas. Estas expresiones también se utilizan cuando no sirve ningún propósito útil al identificar a la compañía o compañías en particular.

Declaraciones prospectivas



Este comunicado de prensa y cualquier material distribuido en relación con este comunicado de prensa puede contener declaraciones prospectivas, creencias u opiniones sobre el futuro negocio de Takeda, su posición futura y los resultados de las operaciones, incluyendo estimaciones, previsiones, objetivos y planes para Takeda. Sin limitación, las declaraciones prospectivas a menudo incluyen palabras como "objetivos", "planes", "cree", "espera", "continúa", "espera", "apunta", "pretende", "asegura", "hará", "puede", "debería", "haría", "podría", "anticipa", "estima", "proyecta" o expresiones similares o su negativo. Estas declaraciones prospectivas se basan en suposiciones sobre muchos factores importantes, incluidos los siguientes, que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas: las circunstancias económicas que rodean el negocio global de Takeda, incluidas las condiciones económicas generales en Japón y Estados Unidos; las presiones y desarrollos competitivos; los cambios en las leyes y reglamentos aplicables, incluidas las reformas sanitarias globales; los desafíos inherentes al desarrollo de nuevos productos, incluida la incertidumbre sobre el éxito clínico y las decisiones de las autoridades reguladoras y el calendario de las mismas; la incertidumbre sobre el éxito comercial de los productos nuevos y existentes; las dificultades o retrasos en la fabricación; las fluctuaciones en los tipos de interés y de cambio de divisas; las reclamaciones o preocupaciones sobre la seguridad o eficacia de los productos comercializados o candidatos a productos; el impacto de las crisis sanitarias, como la nueva pandemia de coronavirus, en Takeda y sus clientes y proveedores, incluidos los gobiernos extranjeros de los países en los que opera Takeda, o en otras facetas de su negocio; el calendario y el impacto de los esfuerzos de integración posteriores a la fusión con las empresas adquiridas; la capacidad de desinvertir en activos que no son fundamentales para las operaciones de Takeda y el calendario de dicha(s) desinversión(es); y otros factores identificados en el Informe Anual más reciente de Takeda en el Formulario 20-F y en otros informes de Takeda presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., disponible en el sitio web de Takeda en: https://www.takeda.com/investors/sec-filings-and-security-reports/ o en www.sec.gov. Takeda no se compromete a actualizar ninguna de las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa o cualquier otra declaración prospectiva que pueda hacer, salvo que sea requerido por la ley o norma bursátil. El rendimiento pasado no es un indicador de resultados futuros y los resultados o declaraciones de Takeda en este comunicado de prensa pueden no ser indicativos de, y no son una estimación, previsión, garantía o proyección de los resultados futuros de Takeda.

Tipos de cambio



En este comunicado de prensa, ciertas cantidades que se presentaron en yenes se tradujeron a dólares estadounidenses únicamente para comodidad del lector. Salvo que se indique lo contrario, estas conversiones de conveniencia se han realizado a un tipo de cambio de 1 USD = 144,86 JPY, el Tipo de Compra al Mediodía certificado por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York el 23 de agosto de 2024. El tipo de cambio y las metodologías utilizadas para estas conversiones de conveniencia difieren de los tipos de cambio de divisas y metodologías de conversión según las NIIF utilizadas para la preparación de los estados financieros consolidados de Takeda. Estas conversiones no deben interpretarse como una representación de que las cantidades relevantes en yenes japoneses podrían convertirse a dólares estadounidenses a este o cualquier otro tipo de cambio.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contactos con los medios:

media_relations@takeda.com