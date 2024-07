Sunn Stream elige a Brightcove para operar su nuevo servicio de streaming con contenidos educativos y de entretenimiento para toda la familia

El destino de entretenimiento en streaming personalizado aprovechará las capacidades líderes en la industria de Brightcove para gestionar, distribuir y monetizar el contenido.

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Brightcove (NASDAQ: BCOV), la empresa de tecnología de transmisión más confiable del mundo, anunció hoy la incorporación de Sunn Stream, un servicio de streaming por secuencias que ofrece películas, música y contenido educativo para toda la familia a su lista de clientes de medios. Sunn Stream utilizará la plataforma de Brightcove, dos veces ganadora del premio Emmy, para distribuir su contenido a audiencias de todo el país.





Sunn Stream, actualmente en la etapa de lanzamiento preliminar, es un servicio de transmisión que ofrece a los suscriptores contenido personalizado y apto para toda la familia e incluye películas, música, programas episódicos y videos educativos sobre diversos temas. A través de la tecnología de vídeo confiable y escalable de Brightcove, Sunn Stream brindará a su audiencia una experiencia perfecta, seleccionada y fácil de usar en todos los dispositivos.

“Claramente, la industria del streaming se ha vuelto más competitiva, y los proveedores se esfuerzan por captar la atención y la fidelidad de audiencias más exigentes”, señaló el director ejecutivo de Brightcove, Marc DeBevoise. “Sunn Stream, Con esta evolución, se ha dado cuenta de que es esencial combinar su propuesta de contenido única dirigida a una audiencia claramente definida con la transmisión de video de la más alta calidad y una experiencia de usuario intuitiva y personalizada. Al utilizar nuestra plataforma tecnológica líder en el mercado, Sunn Stream estará a la vanguardia para brindar a sus clientes opciones de entretenimiento personalizadas y confiables, y tendrá acceso a los mejores análisis de su clase para realizar un seguimiento del rendimiento”.

La popularidad de las empresas de medios independientes sigue en aumento. A medida que aumenta el ingreso de los consumidores, estas organizaciones requieren cada vez más socios que puedan escalar con ellos y garantizar que la experiencia del cliente siga siendo una prioridad absoluta. Sunn Stream eligió la plataforma de transmisión de video en la nube líder en la industria de Brightcove por sus ventajas únicas, que incluyen una calidad de video incomparable, escalabilidad global, soporte al cliente inigualable y análisis sólidos.

“Hemos actualizado completamente nuestra aplicación y nuestro servicio de transmisión Sunn Stream para que sean más fáciles de usar, de modo que más clientes puedan disfrutar de nuestras películas y programas”, explicó el fundador y presidente de Sunn Stream, Garrett Z. Sutton. “Nuestros curadores ahora seleccionarán cuidadosamente recomendaciones inesperadas que a nuestros clientes les encantarán. Y estamos más enfocados en crear una experiencia para toda la familia que reúna a las personas con risas, lágrimas y momentos que inviten a la reflexión”.

Sunn Stream se suma a una lista de empresas de medios que confían en Brightcove para impulsar sus capacidades de transmisión, incluidas FrightPix, The Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Acun Medya, AMC Networks, BBC Studios, Canela Media, J.COM, MotoAmerica, REELZ, SBT TV y SKY México.

Acerca de Sunn Stream

Sunn Stream es más que una plataforma de streaming: es una propuesta de contenidos educativos y de entretenimiento aún inexplorados que transporta a los usuarios a mundos nuevos y audaces del cine y la televisión con contenido en línea para toda la familia (películas, música y más) y un nuevo festival de cine Sunn Stream (próximamente en 2025). Como una fogata moderna para contar historias, une a las personas a través de risas, lágrimas y momentos que invitan a la reflexión. Esta plataforma, fácil de usar, ofrece nuevas narrativas y experiencias que atraen a múltiples generaciones. Cada mes, los curadores de contenido de Sunn Stream seleccionan cuidadosamente una colección de historias inesperadas que despiertan asombro, invitan a conversaciones y unen corazones y mentes. Además de películas y documentales exclusivos, la plataforma online ofrece contenidos educativos de calidad para llenar los vacíos que dejan instituciones públicas, como la educación financiera. Los miembros/suscriptores de Sunn Stream tendrán acceso ilimitado a contenido nuevo que puede iniciar conversaciones con amigos y familiares. Fundada en 2022, el fundador/presidente de Sunn Stream, autor de bestsellers y empresario, Garrett Z. Sutton, se dedica a entretener, educar y ampliar horizontes para los usuarios con contenido nuevo que mejora sus vidas. Además, la plataforma única de Sunn Stream se puede experimentar en línea a través de SunnStream.com, la aplicación Sunn Stream Productions (iOS para iPads y iPhones, aplicaciones para Android) y a través de dispositivos Roku, Chromecast y/o Apple TV. Y cuando llegan los créditos, el viaje apenas comienza: https://sunnstream.com.

Acerca de Brightcove Inc.

Brightcove crea las soluciones tecnológicas de “streaming” más confiables, escalables y seguras del mundo para establecer una mayor conexión entre las empresas y sus audiencias, independientemente de dónde se encuentren o en qué dispositivos consuman los contenidos. La plataforma de video inteligente de Brightcove, presente en más de 60 países, permite a las empresas vender a sus clientes de forma más eficaz, a los líderes de los medios de comunicación transmitir y monetizar los contenidos de forma más confiable, y a todas las organizaciones comunicarse con los miembros del equipo de forma más potente. Con dos premios Emmy® de Tecnología e Ingeniería por su innovación, un tiempo de actividad que lidera sistemáticamente el sector y una escalabilidad inigualable, ampliamos continuamente los límites de lo que puede hacer el video. Siga a Brightcove en LinkedIn, X, Facebook, Instagram, Threads y YouTube. Visite Brightcove.com.

