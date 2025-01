Sony revoluciona la experiencia de juego con su nuevo concepto inmersivo

Sony ha presentado un innovador sistema de entretenimiento que promete transformar la forma en que los jugadores experimentan sus títulos favoritos, como The Last Of Us. Durante la feria tecnológica CES 2025, la compañía reveló su "Future Immersive Entertainment Concept", un avanzado sistema de juego que lleva la inmersión a un nivel sin precedentes al incorporar elementos visuales, auditivos, hápticos y hasta olores.

El dispositivo, que se asemeja a una caja gigante con pantallas en todas las paredes, sumerge al jugador en un entorno completamente envolvente. En el tráiler de presentación, se mostró a usuarios disfrutando del clásico de Naughty Dog, The Last Of Us, con un nivel de realismo amplificado gracias a la inclusión de sonidos mejorados y aromas diseñados para complementar la narrativa del juego.

Según Sony, este concepto busca expandir los límites de la narrativa interactiva. Este proyecto combina tecnologías de última generación, como paneles Crystal LED, audio inmersivo, vibraciones, efectos ambientales y tecnología de emisión de aromas para crear una experiencia única.

Aunque Sony aún no ha anunciado planes concretos para comercializar este sistema, tecnologías similares ya se han utilizado en parques temáticos y cines 4D. Cabe destacar que Sony registró en 2023 una patente para una tecnología conocida como "smell-o-vision", poco después del lanzamiento del controlador DualSense, que utiliza audio y vibraciones para hacer el juego más realista.

La introducción de aromas en los videojuegos no es completamente nueva. En 2013, Microsoft desarrolló un controlador para Xbox One que emitía olores, y en 2023 lanzó controladores con aroma a pizza como parte de una promoción para la película de Las Tortugas Ninja.

Mientras los jugadores esperan más detalles sobre este revolucionario concepto de Sony, los fanáticos de The Last Of Us tienen otro motivo de entusiasmo: la segunda temporada de la adaptación de HBO se estrenará en abril, prometiendo emociones intensas según el más reciente avance.

Este avance marca un paso emocionante en la evolución del entretenimiento interactivo, y aunque el futuro del "Future Immersive Entertainment Concept" aún es incierto, está claro que Sony continúa liderando la innovación en la industria del gaming.