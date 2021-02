Senador Ted Cruz regresa a Texas tras fuertes críticas por viajar a Cancún en medio de crisis

Ted Cruz, el senador republicano de Texas, se vio obligado a retornar a su Estados Unidos (EEUU) luego de la ola de críticas que desató su viaje a Cancún en medio de la crisis climática que afectó al 70 por ciento de la nación.

Según información obtenida por AP, el legislador estadounidense programó un vuelo de United Airlines desde Cancún a Houston a las 4:05 de la tarde, con el objetivo de mermar los cuestionamientos en su contra.

Here’s the upgrade list for this afternoon’s flight from Cancun to Houston.

Looks like ⁦@tedcruz⁩ is on his way back, ⁦@danpfeiffer⁩. He’s just narrowly missing the upgrade list

That’s assuming that “cru, r” is him. And I do. pic.twitter.com/CqfKa5rJfG

