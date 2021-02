Ted Cruz, senador de Texas viaja a Cancún mientras millones están sin luz y agua

El senador republicano de Texas, Ted Cruz, emprendió un viaje a Cancún, México, mientras millones de ciudadanos están sin el servicio eléctrico y agua por la ola invernal que azota a los Estados Unidos (EEUU).

Una vez que se confirmó su viaje a las paradisiacas playas mexicana, el senador ha sido fuertemente criticado por la decisión de tomarse unas vacaciones en plena crisis climática.

Medios locales han publicado una fotografía del líder republicano en el aeropuerto, cuando esperaba su vuelo rumbo a la playa, ubicada en Quintana Roo.

Ted Cruz, llegó a Texas el fin de semana luego de participar en el juicio político contra Donald Trump. La imagen de su viaje se viralizó cuando un usuario de Twitter la publicó con un mensaje que critica fuertemente la acción del legislador.

“Ted Cruz encontró la solución para acabar con el frío de la tormenta invernal: Viajar a Cancún” dijo el usuario Mike Sington y cuya imagen se convirtió en tendencia.

A pesar de la ola de críticas, los voceros de la oficina del senador no han emitido pronunciamiento alguno, llamándose al silencio. Horas después el senador apareció justificando su viaje e informando que retornaría a EEUU.

Por su parte, el representante demócrata de Texas, Gene Wu, calificó la acción como un acto de relaciones públicas que no está bien en tiempos de desastre.

Haha. Wait…

Flying coach waiting to be upgraded… for the optics? (They are millionaires)

But flying out during a state-wide disaster is fine for PR? https://t.co/mvNCBfAeWA

— Gene Wu (@GeneforTexas) February 18, 2021