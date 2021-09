Resumen: Denodo, posicionado como líder por segundo año consecutivo en la categoría de herramientas para la integración de datos del Cuadrante Mágico™ de 2021 de Gartner®

El proveedor de integración y virtualización de datos ha obtenido reconocimiento por su capacidad de ejecución y totalidad de la visión

PALO ALTO, California–(BUSINESS WIRE)–Denodo, líder en virtualización de datos, ha anunciado hoy que Gartner® ha posicionado una vez más a la empresa como “líder” en la categoría de herramientas para la integración de datos del Cuadrante Mágico de 2021. El informe expresa: “el mercado de herramientas para la integración de datos está experimentando un nuevo momento, impulsado por los requisitos de la integración de datos híbridos y en la multinube, la administración de datos aumentados y los diseños de tejido de datos”.

El informe completo y complementario del Cuadrante Mágico, publicado el 25 de agosto de 2021 y cuya autoría pertenece a Ehtisham Zaidi et al., está disponible aquí.

