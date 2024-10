Resumen: BeiGene destaca la innovación en macroglobulinemia de Waldenström en la IWWM 2024

Los estudios sobre BRUKINSA®® (zanubrutinib), el degradador de CDAC de BTK BGB-16673 y el inhibidor de BCL2 sonrotoclax figuran en charlas y presentaciones orales de invitados

SAN MATEO, California--(BUSINESS WIRE)--BeiGene, Ltd. (NASDAQ: BGNE; HKEX: 06160; SSE: 688235), empresa internacional de oncología, ha anunciado hoy que compartirá la investigación de los estudios que evalúan BRUKINSA® (zanubrutinib), el compuesto quimérico de activación de la degradación de la tirosina quinasa de Bruton (BTK) (CDAC) BGB-16673 y el inhibidor del linfoma de células B 2 (BCL2) sonrotoclax en pacientes con macroglobulinemia de Waldenström en el 12º International Workshop on Waldenström's Macroglobulinemia (IWWM) que se celebrará del 17 al 19 de octubre en Praga, República Checa. 17-19 de octubre en Praga, República Checa.





BeiGene tiene siete presentaciones en IWWM 2024, y Mehrdad Mobasher, doctor en medicina, con un máster en salud pública, director médico de hematología en BeiGene, dará el discurso de apertura de la ceremonia «Innovating for Impact: How BeiGene is Advancing Products and Pipeline to Address Waldenstrom's Macroglobulinemia and Beyond».

