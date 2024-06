Putin está dispuesto a armar a Corea del Norte en respuesta a envío de armas a Ucrania

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, envió una clara advertencia a Occidente sobre armar a Corea del Norte si continúa apoyando militarmente a Ucrania.

La advertencia del líder ruso se dio a un día de regresar a su país tras una visita histórica a Corea del Norte después de 24 años.

Hasta el momento, analistas no había avizorado cuál era el plan de Putin con su visita a la nación norcoreana, pero solo pasaron unas horas para que revelara su verdadera intención: armar a Corea del Norte.

“Quienes suministran estar armas, creen que no están en guerra con nosotros. Dije, incluso en Pyongyang, que luego nos reservamos el derecho de suministrar armas a otras regiones del mundo”, indicó el presidente de Rusia en una entrevista.

Inmediatamente, las reacciones de los críticos comenzaron a aflorar en las redes sociales; destacando que la verdadera intención de su viaje era asegurar el intercambio de armas.

Putin reiteró entre líneas su objetivo de armar a Corea del Norte cuando mencionó el envío de armas a Ucrania.

“Aquí los occidentales suministran armas a Ucrania y dicen: ya no controlamos nada aquí y no importa cómo la usen. Bueno, también podemos decir: le entregamos algo a alguien y luego no tenemos control sobre cualquier cosa”, indicó Putin.

La advertencia del armar a Corea del Norte no solo se da a unos días del viaje, sino a la firma del acuerdo militar firmado entre ambas naciones.

Kim Jong-un y Putin acordaron apoyarse militarmente si una de las naciones era agredida por un país extranjero.