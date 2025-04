Trump dice que Ucrania inició la guerra con Rusia al aspirar entrar a la OTAN 

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, fue claro al manifestar que el conflicto entre Rusia y Ucrania comenzó por la aspiración de Volodimir Zelenski de entrar a la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte).

Como era de esperarse, las declaraciones del líder republicano han generado todo un revuelo a nivel mundial. Algunos aseguran que Trump, al culpar a Ucrania, evidentemente está a favor de Rusia en el conflicto.

"Creo que lo que provocó el inicio del conflicto fue cuando empezaron a hablar de entrar a la OTAN", dijo el mandatario estadounidense al hablar sobre el conflicto armado que se ha extendido por más de tres años.

No es la primera vez que Trump responsabiliza a Volodimir Zelenski de iniciar el conflicto, pero es la primera que dice claramente que fue entrar a la OTAN lo que desencadenó la guerra.

El gobierno de Rusia ha dicho en reiteradas ocasiones que un acuerdo de paz con Ucrania pasa porque el territorio del país vecino mantenga su neutralidad. Lo anterior, significa que el ingreso de Ucrania al organismo es el punto principal para resolver el conflicto.

"No creo que pueda entrar nunca a la OTAN... Si no se habría hablado de eso, hubiese habido muchas más posibilidades de que no hubiese empezado", dijo el presidente Trump sobre la razón de la guerra.

Además, afirmó que Crimea es territorio ruso desde 2011, cuando se dio la anexión.