Proponen aumentar la recompensa contra Nicolás Maduro a 100 millones de dólares

El fundador de Blackwater ha propuesto a Estados Unidos que aumente la recompensa en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por cien millones de dólares.

De acuerdo con Erik Dean Price, si Estados Unidos realmente estaría interesado en detener al gobernante venezolano, aumentaría considerablemente lo que ofrecen por información que ayude a su captura.

El dueño de la empresa de seguridad destacó que el gobierno de Estados Unidos debe ofrecer al menos cien millones de dólares por datos que ayuden a la caída del gobernante.

La recompensa en contra de Nicolás Maduro es de 15 millones, cifra demasiado irrisoria para lo que representa el político para la nación Norteamérica.

“Si Kamala Harris y Joe Biden realmente quieren apoyar la libertad y las elecciones legítimas en Venezuela, deberían elevar las recompensas a 100 millones de dólares cada uno por estos criminales ya buscados Nicolás Maduro y Diosdado Cabello y todos los demás miembros de su cartel”, dijo sobre la importancia de aumentar la recompensa contra los líderes socialistas venezolanos.

Erik asegura que al ofrecer esa cantidad, Maduro rápidamente caería. “Luego siéntate y observa cómo sucede la magia”.

La idea no pasó desapercibida, y algunos han apoyado la iniciativa del fundador de Blackwater, empresa de seguridad privada, que ha agregado que el dinero podría salir de los mismos fondos de Venezuela.

“Incluso se pueden pagar con dinero congelado del régimen que ya se encuentra los bancos estadounidenses”, escribió en su cuenta de X Erick.

If @KamalaHarris and @JoeBiden want to actually support Freedom and legitimate elections in Venezuela they should elevate the bounties to $100m each on these already wanted criminals @NicolasMaduro and @dcabellor and all the others in their cartel. Then sit back and watch the… pic.twitter.com/hdH1NUG20I

— ErikDPrince (@realErikDPrince) July 31, 2024