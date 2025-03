Maduro arremete en contra del secretario de Estado de EEUU: "Imbécil" 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arremetió en contra del secretario de Estado de Estados Unidos (EEUU), Marco Rubio, luego de que el alto funcionario hiciera una visita a Guyana para reafirmar el respaldo del gobierno de Donald Trump.

Durante su llegada, el secretario de Estado envió una advertencia a Maduro, algo que generó una respuesta casi inmediata. "Si atacaran a Guyana o a ExxonMobil... sería un día muy malo, una semana muy mala para ellos, no terminaría bien".

Posteriormente, Rubio hizo una publicación en sus redes sociales sobre su plática con el presidente de Guyana, resaltando los lazos económicos y de seguridad que brindarán a la región.

"En mi reunión con Guayana fortalecimos los lazos económicos y de seguridad entre nuestras naciones. Estados Unidos apoya a Guayana en su defensa de su integridad territorial frente al régimen de Maduro", dice el posteo en X.

In my meeting with Guyana @PresidentAligy we strengthened the economic and security ties between our two nations. The United States stands with Guyana in support of its territorial integrity against the Maduro regime. Thank you, @PresidentAligy for your support in addressing the… pic.twitter.com/13Wsr6CcH0

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) March 27, 2025