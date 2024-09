Prime Big Deal Days regresa del 8 al 9 de octubre y ofrece a los miembros de Prime acceso exclusivo a millones de ofertas anticipadas para la temporada festiva

Han llegado los primeros ahorros de la temporada festiva con ofertas fascinantes en juguetes de marcas populares como Barbie, Squishmallows, Play-Doh y Disney; ofertas en marcas de belleza y moda como Clinique, Too Faced, Florence by Mills, Cider y Aéropostale; y ahorros en artículos esenciales de marcas prémium para decorar el hogar y recibir invitados en casa, como NEST New York, Lenox y Lodge

Explora La Tienda de las Fiestas de Amazon que ofrece guías de regalos y ofertas de marcas populares como Coach, KitchenAid, JBL y LEGO

Simplifica las compras festivas: los clientes pueden contar con Rufus para obtener recomendaciones personalizadas de regalos de la amplia selección de Amazon, lo que les ayudará a encontrar el regalo perfecto para cada persona en sus listas.

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Amazon (NASDAQ: AMZN) anunció hoy que Prime Big Deal Days regresa del 8 al 9 de octubre para iniciar la temporada festiva con grandes ahorros. A partir del 8 de octubre a las 12:01 a.m. PDT, los miembros de Prime pueden obtener una ventaja exclusiva para comenzar a realizar sus compras de la temporada con hasta un 40% de descuento en artículos imprescindibles de moda de invierno, como suéteres y chaquetas acolchadas de Amazon Essentials; ofertas en disfraces y accesorios de Halloween para la familia desde $5; y emocionantes ahorros en productos electrónicos de las mejores marcas como Beats, Samsung y Fujifilm. Prime Big Deal Days también es el momento ideal para abastecerse de productos básicos de uso diario, como baterías, almacenamiento para el hogar y artículos para el cuidado de mascotas, de Amazon Basics, que ofrece productos de calidad a precios excepcionales. Nuevas ofertas aparecerán cada 5 minutos en determinados períodos durante todo el evento para que los miembros puedan comprar con anticipación y en repetidas ocasiones y así descubrir nuevas ofertas. Los clientes que aún no sean miembros de Prime pueden unirse ahora o iniciar una prueba gratuita en amazon.com/esprimebigdealdays para obtener acceso a ahorros exclusivos.









“Nos estamos preparando para otra emocionante temporada festiva de compras, llena de ofertas inmejorables en marcas queridas, productos de temporada y obsequios populares disponibles exclusivamente para miembros de Amazon Prime”, comentó Jamil Ghani, vicepresidente de Prime Worldwide. “Los eventos exclusivos de ahorro como Prime Big Deal Days, combinados con la entrega ilimitada, rápida y gratuita de más de 300 millones de productos en más de 35 categorías durante todo el año, posicionan a Amazon Prime en una clase única y hacen que la membresía tenga más valor que nunca. Ya sea que los miembros de Amazon Prime deseen ir comprando artículos de sus listas de regalos con anticipación, quieran organizar reuniones divertidas o conseguir algo especial para ellos mismos, Prime Big Deal Days está aquí para ayudarlos con todas sus necesidades festivas y mucho más”.

Descubre el regalo perfecto

Los miembros de Prime pueden ver las guías de regalos dentro de La Tienda de las Fiestas y explorar la lista anual Juguetes Que Nos Encantan de Amazon, que incluye el lanzamiento exclusivo de la camioneta de reparto de Amazon de juguete para montar de Radio Flyer, ahora disponible para su preventa. La Tienda de las Fiestas ofrece precios bajos y contiene obsequios para todos en tu lista, incluidos artículos en tendencia de las mejores marcas en más de 35 categorías. Regalar es más fácil con Rufus, el asistente de compras con quien puedes dialogar, impulsado por inteligencia artificial generativa de Amazon: desde encontrar ofertas hasta seleccionar el regalo perfecto y responder preguntas sobre compras, Rufus ayuda a los clientes a tomar decisiones de compra bien fundamentadas. Para obtener más ideas, dirígete a “Inspire” para ver videos personalizados que presentan ofertas de artículos según tus intereses, o usa “Encuentra en Amazon” para descubrir rápidamente artículos que veas en línea y así conseguir el regalo perfecto.

Aprovecha las ofertas anticipadas

Compra determinadas ofertas disponibles ahora mismo para ahorrar en productos electrónicos, comestibles, viajes y mucho más. Estas ofertas anticipadas incluyen:

Dispositivos de Amazon nuevos y en tendencia: ahorra hasta un 55% en determinados dispositivos de Amazon, incluido el sistema de seis cámaras Blink Outdoor 4, los sistemas wifi de malla de eero, Fire TV 2 Series de 40” y controladores de videojuegos de Luna y obtén nuestro precio más bajo para el sistema de cuatro cámaras Blink Outdoor 4. Además, consigue hasta un 10% de reembolso al comprar determinados dispositivos de Amazon como Fire Max 11 tablet, Amazon Echo (4th Gen) y Fire TV Omni QLED Series de 65” cuando pagas con tu tarjeta Prime.

ahorra hasta un 55% en determinados dispositivos de Amazon, incluido el sistema de seis cámaras Blink Outdoor 4, los sistemas wifi de malla de eero, Fire TV 2 Series de 40” y controladores de videojuegos de Luna y obtén nuestro precio más bajo para el sistema de cuatro cámaras Blink Outdoor 4. Además, consigue hasta un 10% de reembolso al comprar determinados dispositivos de Amazon como Fire Max 11 tablet, Amazon Echo (4th Gen) y Fire TV Omni QLED Series de 65” cuando pagas con tu tarjeta Prime. Ofertas de pequeñas empresas: aprovecha las ofertas anticipadas de pequeñas empresas en amazon.com/ofertaspequenasempresas, que incluyen hasta un 20% de descuento en determinados productos de Tally Tumbler, hasta un 30% de descuento en determinados artículos de Made by Johnny y Bodhi Dog y hasta un 48% de descuento en determinados productos de Keranique y de otros vendedores independientes y marcas que tienen como propietarios a negros, mujeres y familias militares. Hoy en día, más del 60% de las ventas de Amazon provienen de vendedores independientes (la mayoría de los cuales son pequeñas y medianas empresas) que ofrecen una amplia selección de productos increíbles, precios competitivos y una gran comodidad para los clientes. La increíble selección de productos de Amazon que los clientes adoran (durante Prime Big Deal Days y todo el año) solo es posible gracias a nuestra alianza con los vendedores independientes.

aprovecha las ofertas anticipadas de pequeñas empresas en amazon.com/ofertaspequenasempresas, que incluyen hasta un 20% de descuento en determinados productos de Tally Tumbler, hasta un 30% de descuento en determinados artículos de Made by Johnny y Bodhi Dog y hasta un 48% de descuento en determinados productos de Keranique y de otros vendedores independientes y marcas que tienen como propietarios a negros, mujeres y familias militares. Hoy en día, más del 60% de las ventas de Amazon provienen de vendedores independientes (la mayoría de los cuales son pequeñas y medianas empresas) que ofrecen una amplia selección de productos increíbles, precios competitivos y una gran comodidad para los clientes. La increíble selección de productos de Amazon que los clientes adoran (durante Prime Big Deal Days y todo el año) solo es posible gracias a nuestra alianza con los vendedores independientes. Viajes y aventuras: disfruta de un 10% de descuento en experiencias de Viator, hasta un 40% de descuento en cruceros de Carnival y hasta un 30% de descuento en tu alquiler de Avis. Además, obtén un reembolso del 10% cuando reserves tu auto de alquiler en Amazon (hay restricciones; consulta la página de ofertas de viajes para conseguir más información).

disfruta de un 10% de descuento en experiencias de Viator, hasta un 40% de descuento en cruceros de Carnival y hasta un 30% de descuento en tu alquiler de Avis. Además, obtén un reembolso del 10% cuando reserves tu auto de alquiler en Amazon (hay restricciones; consulta la página de ofertas de viajes para conseguir más información). Ofertas en Amazon Music Unlimited: los clientes que no hayan probado Amazon Music Unlimited pueden hacerlo gratis, por tiempo limitado. Quienes aún no sean miembros de Prime pueden obtener acceso a tres meses gratis y los miembros de Prime pueden obtener cuatro meses gratis, con acceso a más de 100 millones de canciones y los mejores podcasts sin publicidad, on-demand y con audio de alta calidad. Además, los clientes individuales que se suscriban a Amazon Music Unlimited podrán cambiarse a un plan familiar sin costo adicional durante dos meses. Puedes encontrar más información en amazon.com/music/unlimited.

los clientes que no hayan probado Amazon Music Unlimited pueden hacerlo gratis, por tiempo limitado. Quienes aún no sean miembros de Prime pueden obtener acceso a tres meses gratis y los miembros de Prime pueden obtener cuatro meses gratis, con acceso a más de 100 millones de canciones y los mejores sin publicidad, y con audio de alta calidad. Además, los clientes individuales que se suscriban a Amazon Music Unlimited podrán cambiarse a un plan familiar sin costo adicional durante dos meses. Puedes encontrar más información en amazon.com/music/unlimited. Comida para llevar con Grubhub+: los miembros de Prime disfrutan de una membresía gratuita de Grubhub+, valorada en $120 al año, que ofrece todas las ventajas de ahorro de Grubhub+, incluidas tarifas de envío de $0 en pedidos elegibles, tarifas de servicio más bajas, 5% de reembolso de crédito en pedidos para retirar y ofertas exclusivas. Desde hoy hasta el 9 de octubre, los miembros de Prime pueden obtener $10 de descuento en un pedido de Grubhub de más de $15 con el código “PRIME10” al canjear la oferta de Grubhub+ por primera vez. Los miembros de Prime pueden ingresar manualmente el código durante el proceso de pago cuando compran en Grubhub en Amazon.com o en la aplicación de Amazon Shopping. Aquellos miembros de Amazon Prime que opten por utilizar la aplicación de Grubhub también pueden ingresar el código manualmente al finalizar la compra. Aplican términos y condiciones.

Prepárate ahora para Prime Big Deal Days

A continuación, obtén más información sobre cómo los miembros de Prime pueden prepararse para comprar durante el evento.

Regístrate en Amazon Prime para obtener una amplia gama de beneficios: Amazon Prime sigue mejorando, con entrega ilimitada y gratuita a las velocidades más rápidas de Amazon en una amplia selección de productos que incluyen millones de productos con entrega el mismo día o en un día, precios bajos durante todo el año en más de 35 categorías de productos, acceso a eventos exclusivos de ofertas y una variedad de beneficios y descuentos adicionales en entretenimiento, comestibles, atención médica y entrega de comida. Únete a Prime hoy para ahorrar en grande durante Prime Big Deal Days y disfrutar de beneficios durante todo el año.

Amazon Prime sigue mejorando, con entrega ilimitada y gratuita a las velocidades más rápidas de Amazon en una amplia selección de productos que incluyen millones de productos con entrega el mismo día o en un día, precios bajos durante todo el año en más de 35 categorías de productos, acceso a eventos exclusivos de ofertas y una variedad de beneficios y descuentos adicionales en entretenimiento, comestibles, atención médica y entrega de comida. Únete a Prime hoy para ahorrar en grande durante Prime Big Deal Days y disfrutar de beneficios durante todo el año. Gana más con Prime Visa y Prime Store Card: los miembros de Prime pueden obtener una tarjeta de regalo de Amazon de $150 al instante tras la aprobación de Prime Visa (2/10/24-31/10/24) o pueden recibir una tarjeta de regalo de Amazon de $80 inmediatamente tras la aprobación de Prime Store Card (3/10/24-9/10/24). Además, los titulares de tarjetas con una membresía elegible de Prime obtienen un reembolso del 10% o más en determinadas ofertas en Prime Big Deal Days con Prime Card Bonus y un reembolso del 5% durante todo el año en Amazon.com, Amazon Fresh y Whole Foods Market (código en la tienda requerido para la tarjeta Prime Store), todo sin cargos anuales por la tarjeta de crédito.

los miembros de Prime pueden obtener una tarjeta de regalo de Amazon de $150 al instante tras la aprobación de Prime Visa (2/10/24-31/10/24) o pueden recibir una tarjeta de regalo de Amazon de $80 inmediatamente tras la aprobación de Prime Store Card (3/10/24-9/10/24). Además, los titulares de tarjetas con una membresía elegible de Prime obtienen un reembolso del 10% o más en determinadas ofertas en Prime Big Deal Days con Prime Card Bonus y un reembolso del 5% durante todo el año en Amazon.com, Amazon Fresh y Whole Foods Market (código en la tienda requerido para la tarjeta Prime Store), todo sin cargos anuales por la tarjeta de crédito. Configura recordatorios de Alexa para ofertas personalizadas: los miembros de Prime pueden configurar notificaciones de ofertas a través de la aplicación de Amazon Shopping para artículos en las listas de deseos, en el carrito, o que han sido marcados con la opción “Guardar para más tarde”. Al configurar dichas notificaciones, Alexa los mantendrá actualizados sobre los últimos ahorros y las próximas ofertas.

Prime Big Deal Days en todo el mundo

Prime Big Deal Days comenzará el 8 de octubre en Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, Singapur, España, Suecia, el Reino Unido, Estados Unidos y por primera vez, en Turquía. Los miembros de Prime en Japón pueden comprar en Prime Big Deal Days a finales de octubre.

Disfruta de entrega rápida y gratuita durante todo el año con Amazon Prime

Los miembros de Prime en EE.UU. pueden disfrutar de más de 300 millones de artículos disponibles con envío gratuito de Amazon Prime y de millones de los artículos más populares disponibles con entrega gratuita el mismo día o en un día, que actualmente está disponible en más de 120 áreas metropolitanas de EE.UU. Los miembros de Prime pueden usar Amazon Day para seleccionar un día conveniente de la semana para recibir sus paquetes, lo cual es una excelente manera de combinar múltiples pedidos en menos entregas. En el 2024, la opción de Amazon Day utilizó, en promedio, un 20% menos de cajas y generó menores emisiones de carbono en comparación con otras opciones de entrega de Amazon. Los clientes también tendrán la comodidad adicional de poder elegir cómo y dónde llegan esos artículos: ya sea a casa, al trabajo o a los lugares que frecuentan de la red de Amazon de más de 25.000 ubicaciones de retiro de paquetes.

Sobre Amazon Prime

Amazon Prime es ahorro, conveniencia y entretenimiento en una sola membresía. Más de 200 millones de miembros con membresía paga de Amazon Prime alrededor del mundo disfrutan de acceso a la enorme selección, al valor excepcional y a la entrega rápida de Amazon. En EE.UU., ofrecemos más de 300 millones de artículos con envío gratuito de Amazon Prime, incluidos millones de los productos más populares disponibles con entrega el mismo día o en un día. Cualquier persona puede inscribirse en Amazon Prime por $14,99 al mes o $139 al año o comenzar una prueba gratuita de 30 días en amazon.com/esprime si es elegible. Además, los jóvenes de 18 a 24 años pueden realizar una prueba de Prime for Young Adults durante seis meses en amazon.com/nuevostudent y luego pagar solo $7,49 por mes o $69 por año. Los beneficiarios de asistencia gubernamental que califiquen pueden obtener Prime Access por $6,99 al mes en amazon.com/esprimeaccess. Para obtener más información sobre Amazon Prime, incluyendo las membresías con descuento, visita aboutamazon.com/prime.

Sobre Amazon

Amazon se guía por cuatro principios: enfoque en el consumidor y no en la competencia, pasión por la invención, compromiso con la excelencia operativa y planificación a largo plazo. Amazon se esfuerza por ser la compañía más orientada hacia el cliente en el mundo, el mejor empleador del mundo y el lugar más seguro para trabajar del mundo. Las opiniones de clientes, compras con 1 clic, recomendaciones personalizadas, Amazon Prime, Logística de Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, las tabletas Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la tecnología Just Walk Out, Amazon Studios y The Climate Pledge son algunas de las iniciativas lideradas por Amazon. Para más información, visita aboutamazon.com/espanol y sigue a @AmazonNews.

Contacts

Amazon.com, Inc.



Media Hotline



Amazon-pr@amazon.com

www.amazon.com/pr