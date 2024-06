Pareja de Nueva York encuentra caja fuerte con casi $100,000

James Kane y Barbie Agostini estaban pescando con imán en un estanque en Queens el viernes cuando capturaron una caja fuerte. La pareja, que regularmente documenta sus hallazgos en las redes sociales, mencionaron a los medios locales que quedaron asombrados cuando abrieron la caja fuerte y encontraron cientos de billetes empapados, estimados en un valor de $100,000.

El dúo también compartió un video de la caja fuerte embarrada de lodo y los billetes dañados por estar empapados en agua. Kane le dijo que anteriormente habían encontrado muchas cajas fuertes viejas, pero nunca habían hallado nada sustancial dentro hasta esta ocasión. Agostini, por su parte, dijo que pensó que Kane estaba “bromeando” cuando compartió lo que había dentro de la caja fuerte.

“Una vez que vi los dólares reales y las cintas de seguridad, perdí la compostura,” comentó Agostini. La pareja luego contactó a la policía de Nueva York (NYPD) para verificar si había alguna implicación legal. Para su suerte, el propietario de la caja fuerte, que se asumió había sido robada, no pudo ser identificado y las autoridades permitieron que el dúo se quedara con la caja fuerte y su contenido.

El único problema era que los billetes estaban “empapados” y “prácticamente destruidos”, dijo Kane. No está claro de inmediato cómo planean rescatar su botín recién encontrado. La NYPD, en una declaración, dijo que el dinero no necesitaba ser entregado a la policía debido a que no se podía determinar su valor.

“Como cuestión general, los bienes encontrados con un valor de diez dólares o más deben ser reportados y depositados en la policía”, decía la declaración de la NYPD. “En este caso, el valor y la autenticidad de la supuesta moneda no pudieron ser determinados debido al estado severamente deteriorado de la propiedad”.

Kane y Agostini comenzaron a practicar pesca con imán como pasatiempo durante la pandemia de coronavirus para combatir el aburrimiento, contó Kane. Los dos, que documentan sus hallazgos en YouTube, se han filmado recuperando una variedad de objetos interesantes, incluidos granadas de la Segunda Guerra Mundial, pistolas del siglo XIX, una motocicleta y una cartera que contenía monedas extranjeras, perlas y joyas de oro.