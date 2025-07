StoneX firma una carta de intenciones con vistas a adquirir las entidades de gestión de patrimonio de Intercam en EE. UU.

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--StoneX Group Inc. (NASDAQ: SNEX), empresa global de servicios financieros, acaba de anunciar la firma de una carta de intenciones para adquirir Intercam Advisors, Inc. e Intercam Securities, Inc. a Intercam Holdings, Inc.





La adquisición propuesta sigue sujeta a la negociación y ejecución de acuerdos definitivos, que estarán sujetos a las aprobaciones reglamentarias y demás condiciones de cierre habituales.

«Esta operación concuerda a la perfección con la estrategia de StoneX de ampliar su presencia global en la gestión de patrimonios, especialmente en Latinoamérica, y proporcionar a los clientes un acceso más amplio a los mercados y a los productos de inversión», declaró Jay Carter, director ejecutivo de StoneX Wealth Management.

Las partes están trabajando para ultimar los términos y firmar un acuerdo definitivo en una fecha próxima.

Acerca de StoneX Group Inc.

StoneX Group Inc., a través de sus filiales, gestiona una red mundial de servicios financieros que conecta a empresas, organizaciones, operadores e inversores con el ecosistema del mercado mundial mediante una combinación única de plataformas digitales, servicios integrales de compensación y ejecución, un servicio personalizado y una amplia experiencia. La empresa aspira a ser el único socio de confianza de sus clientes, ofreciéndoles su red, productos y servicios para permitirles buscar oportunidades de negociación, gestionar sus riesgos de mercado, realizar inversiones y mejorar su rendimiento empresarial. StoneX Group Inc., una empresa incluida en la lista Fortune 100, con sede en Nueva York y que cotiza en el Nasdaq Global Select Market (NASDAQ:SNEX), y sus más de 4400 empleados prestan servicio a más de 54 000 clientes comerciales, institucionales y del ecosistema de pagos, y a más de 400 000 cuentas minoristas, desde más de 70 oficinas repartidas por seis continentes. Más información sobre la empresa en www.stonex.com.

StoneX Wealth Management es el nombre comercial de StoneX Securities Inc., un agente de bolsa registrado en la U.S. Securities and Exchange Commission (Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.) y miembro de FINRA/SIPC, y StoneX Advisors Inc., un asesor de inversiones registrado en la U.S. Securities and Exchange Commission. El registro en la SEC no implica un determinado nivel de competencia o formación.

Contacts

Contacto con los medios de comunicación:

Cognito Media



StoneX@cognitomedia.com

Consultas a Relaciones con los inversores:

Kevin Murphy



(212) 403 - 7296



kevin.murphy@stonex.com