Musk: Mi hijo transgénero está “muerto” tras ser infectado con el virus de la mente abierta

El hombre más rico del mundo, Elon Musk, habló sobre su hijo transgénero asegurando que está muerto figurativamente tras ser atacado por el virus de la mente abierta.

Las declaraciones de Musk han generado una ola de reacciones, unas a favor y otras en contra de su negativa de respetar la decisión de su hijo menor de edad de cambiar de sexo.

El dueño de Twitter, Tesla y SpaceX aseguró que fue engañado para permitir que su hijo transgénero bloqueara su pubertad con tratamientos que lo impulsaron a cambiar su cuerpo.

Musk habló ampliamente del caso en una entrevista con el psicólogo clínico Jordan Peterson, quien se opone al cambio de sexos en niños; considerándolo increíblemente malvado.

“Básicamente, me engañaron para que firmara documentos para uno de mis hijos mayores… Esto es realmente antes de que yo tuviera comprensión de los que estaba pasando”, dijo Musk al hablar del cambio de sexo de su hijo transgénero.

Señaló que el proceso de cambio de género en EEUU está por debajo de la edad de consentimiento, lo que cae en un delito.

“Me engañaron para hacer esto y no me explicaron que los bloqueadores de pubertad son solo medicamentos de esterilización”, dijo sobre los procedimientos permitidos por el gobierno para que un menor cambie de género.

Musk indicó que su hijo transgénero fue víctima del virus despertar de la mente, algo que ha prometido erradicar.

“Perdí a mi hijo, esencialmente. Lo llaman deadnaming (práctica de llamar por el nombre de nacimiento a una persona transgénero sin su consentimiento) por una razón”, dijo Musk.