Mujer trans se arrepiente de su transformación y pide a otros no cometer el mismo error

Reino Unido.- Rirchie, se ha sumado al clamor de otras mujeres trans que se arrepienten de su transformación y pide a otros no cometer el mismo error.

Según relatos de Rirchie, su transformación fue impulsada por la enorme propaganda que le dan a la ideología de género.

La mujer trans ha determinado regresar a su género de nacimiento y hace un llamado a otras personas a no someterse a este tipo de transformación.

“Esto no es reversible, el experimento terminó para mí, realmente no hay vuelta atrás”, dijo Ritchie, quien busca ser hombre nuevamente.

Como otras personas que se han arrepentido de las operaciones, asegura que por un tiempo se sintió mujer.

Al respecto, señala que los psicólogos deben analizar mejor las aprobaciones de cambios de género, ya que los efectos de la transformación son irreversibles.

“La pregunta que me hicieron cuando vi al psiquiatra fue si quería una cirugía de reasignación de género. Le dije: No estoy seguro, me gustaría algo de tiempo y escuché que podrá tener terapia”, dijo Ritchie.

Señaló que la atención médica no era para responder sus dudas, sino para convencerlo de su transformación médica.

“Querían que me operara más de lo que yo quería operarme, fue realmente extraño”, se informó.

La mujer trans que decidió volver a su género indicó que se arrepiente de la rapidez con la que abordó la transición.

Hace unos meses, la historia de Jay se viralizó porque demandó a su siquiatra por motivarlo hacer el cambio de sexo.

“No se sentía que encajaba en las conductas que tiene las mujeres, pero si en la de los hombres, por eso sospechó que tenía una disforia de género”, dijo Jay a los medios locales que conocieron su historia.