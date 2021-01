Moody’s adquiere Catylist, Inc., y se adelanta a sus capacidades en bienes raíces comerciales

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Moody’s Corporation (NYSE:MCO) anunció hoy que adquirió Catylist, Inc., un proveedor de soluciones de bienes raíces comerciales (CRE) para corredores. La adquisición supone un avance en la plataforma CRE de Moody’s Analytics (MA), mejorando sustancialmente su cobertura de datos a nivel de propiedad y ampliando su gama de soluciones analíticas al mercado de los corredores.

“Catylist ofrece un gran conocimiento de los mercados de CRE a través de su impresionante alcance y cobertura, interfaz de usuario intuitiva y servicios de investigación innovadores para los corredores”, manifestó Stephen Tulenko, presidente de Moody’s Analytics. “La adquisición de Catylist complementa las capacidades analíticas de Moody’s y aumenta nuestro creciente conjunto de herramientas de CRE que integran datos ricos y relevantes con una potente analítica”. Esperamos seguir invirtiendo y mejorando nuestras capacidades de CRE para ayudar a nuestros clientes a tomar mejores decisiones”.

La innovadora plataforma de Catylist proporciona a los corredores de CRE un conjunto completo de datos, herramientas de analítica e información de listado de propiedades verificadas. En combinación con las capacidades de CRE existentes de Moody’s, las poderosas herramientas de propiedad exclusiva de Catylist, la investigación y la información de mercado permiten a los clientes analizar el inventario, los precios y las tendencias de las vacantes.

“Moody’s es muy reconocida por su excelencia en datos y analítica, y sus capacidades en evolución de bienes raíces comerciales la han convertido en un nombre de confianza en la industria”, afirmó Ronald D. Marten, CCIM, el fundador, presidente y CEO de Catylist. “Estamos entusiasmados por seguir agrandando nuestra actividad comercial y por servir a las necesidades cambiantes del sector como parte de una empresa dinámica como Moody’s”.

La adquisición se basa en la compra de Reis, Inc. por parte de Moody’s en 2018, un proveedor líder de datos y de analítica de CRE. Los datos de Catylist’s, incluida la información obtenida directamente de los corredores, informará y mejorará aún más la extensa y creciente red de productos y servicios de CRE de Moody’s.

La adquisición fue financiada con dinero en efectivo y no se espera que tenga un efecto material en los resultados financieros de Moody’s para el 2020.

Moody’s (NYSE:MCO) es una empresa de evaluación de riesgo global que permite a las organizaciones tomar mejores decisiones. Sus datos, soluciones de analítica y conocimientos ayudan a los responsables de la toma de decisiones a identificar las oportunidades y a gestionar los riesgos de hacer negocios con otros. Creemos que una mayor transparencia, decisiones más informadas y un acceso justo a la información abren la puerta a un progreso compartido. Con más de 11.400 empleados en más de 40 países, Moody’s combina la presencia internacional con la experiencia local y más de un siglo de experiencia en los mercados financieros. Obtenga más información en moodys.com/about.

Algunas de las declaraciones contenidas en este comunicado son declaraciones a futuro y se basan en las expectativas, planes y perspectivas futuras de las actividades comerciales y operaciones de Moody’s Corporation (la “Empresa”) que entrañan una serie de riesgos e incertidumbres. Tales declaraciones pueden incluir, entre otras palabras, “creer”, “esperar”, “anticipar”, “pretender”, “planear”, “hará”, “predecir”, “potencial”, “continuar”, “estrategia”, “aspirar”, “objetivo”, “prever”, “proyectar”, “estimar”, “deberá”, “podrá”, “podría” y expresiones o palabras similares y sus variaciones que transmiten la naturaleza prospectiva de los acontecimientos o resultados generalmente indicativos de declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro y demás información de este comunicado se hacen a partir de la fecha del presente y la Empresa no asume ninguna obligación (ni tiene la intención de hacerlo) de complementar, actualizar o revisar públicamente dichas declaraciones en el futuro, ya sea como resultado de acontecimientos posteriores, de cambios en las expectativas o de otro tipo, excepto en la medida en que lo exijan las leyes o los reglamentos aplicables. En relación con las disposiciones de “puerto seguro” de la Ley de reforma de los litigios sobre valores privados de 1995, la Empresa está identificando ejemplos de factores, riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran, tal vez en lo material, de los indicados en estas declaraciones a futuro. Entre esos factores, riesgos e incertidumbres figuran, entre otros, los efectos de la COVID-19 en la volatilidad de los mercados financieros de los EE. UU. y del mundo, en las condiciones económicas generales y el crecimiento del PBI en los EE. UU. y en todo el mundo, y en las propias operaciones y el personal de la Empresa. Muchos otros factores podrían hacer que los resultados reales difirieran de las perspectivas de Moody’s, entre ellos las perturbaciones del mercado crediticio o las desaceleraciones económicas, que podrían afectar al volumen de la deuda y otros valores emitidos en los mercados de capital nacionales o mundiales; otros asuntos que podrían afectar al volumen de la deuda y otros valores emitidos en los mercados de capital nacionales o mundiales, entre ellos la reglamentación, las preocupaciones por la calidad del crédito, los cambios en los tipos de interés y otras volatilidades de los mercados financieros, como la debida al Brexit y la incertidumbre a medida que las empresas se alejan de la tasa LIBOR; el nivel de actividad de fusiones y adquisiciones en los EE. UU. y en el extranjero; la eficacia incierta y las posibles consecuencias colaterales de las acciones de los gobiernos de los EE. UU. y del extranjero que afectan a los mercados crediticios, el comercio internacional y la política económica, incluidas las relacionadas con los aranceles y las barreras comerciales; las preocupaciones en el mercado que afectan a nuestra credibilidad o que afectan de otro modo a las percepciones del mercado sobre la integridad o la utilidad de las calificaciones de las agencias crediticias independientes; la incorporación de productos o tecnologías de la competencia por parte de otras empresas; la presión en materia de precios ejercida por los competidores o los clientes; el nivel de éxito del desarrollo de nuevos productos y la expansión mundial; el impacto de la reglamentación como una NRSRO, el potencial de nuevas legislación y reglamentos estatales y locales, incluidas las disposiciones de la Ley de reforma de Wall Street y protección del consumidor Dodd-Frank (“Dodd-Frank”) y los reglamentos resultantes de Dodd-Frank; el potencial de aumento de la competencia y la reglamentación en la UE y otras jurisdicciones extranjeras; la exposición a litigios relacionados con las opiniones de calificación de Moody’s Investors Service, así como cualquier otro litigio, procedimientos gubernamentales y reglamentarios, investigaciones e indagaciones a los que la Empresa pueda estar sujeta de vez en cuando; las disposiciones de la legislación de Dodd-Frank que modifican las normas de alegato, y los reglamentos de la UE que modifican las normas de responsabilidad, aplicables a las agencias de calificación crediticia de manera adversa a las agencias de calificación crediticia; las disposiciones de los reglamentos de la UE que imponen requisitos adicionales de procedimiento y de fondo sobre la fijación de precios de los servicios y la ampliación de las competencias de supervisión para incluir las calificaciones de fuera de la UE utilizadas con fines normativos; la posible pérdida de empleados clave; las fallas o el mal funcionamiento de nuestras operaciones e infraestructura; cualquier vulnerabilidad a las amenazas cibernéticas u otros problemas de seguridad cibernética; el resultado de cualquier revisión por parte de las autoridades fiscales de control de las iniciativas de planificación fiscal mundial de la Empresa; la exposición a posibles sanciones penales o recursos civiles si la empresa no cumple con las leyes y reglamentos extranjeros y estadounidenses aplicables en las jurisdicciones en las que opera, incluidas las leyes de protección de datos y privacidad, las leyes de sanciones, las leyes anticorrupción y las leyes locales que prohíben los pagos por corrupción a funcionarios gubernamentales; el impacto de las fusiones, adquisiciones u otras combinaciones de negocios y la capacidad de la empresa para integrar con éxito las actividades comerciales adquiridas; la volatilidad de las divisas y los tipos de cambio; el nivel de los flujos de caja futuros; los niveles de inversiones de capital; y una disminución de la demanda de herramientas de gestión del riesgo crediticio por parte de las instituciones financieras. Estos factores, riesgos e incertidumbres, así como otros riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales de Moody’s difieran materialmente de los contemplados, expresados, proyectados, anticipados o implícitos en las declaraciones a futuro son actualmente, o podrían serlo en el futuro, amplificado por el brote de la COVID-19 y se describen con mayor detalle en la sección “Factores de riesgo” de la Parte I, punto 1A del informe anual de la Empresa en el Formulario 10-K para el año que finaliza el 31 de diciembre de 2019, su informe trimestral en el Formulario 10-Q para el trimestre que finaliza el 31 de marzo de 2020, y en otros documentos presentados ocasionalmente por la Empresa a la SEC o en materiales incorporados en el presente documento o en el mismo. Se advierte a los accionistas e inversionistas que si surgen algunos de estos factores, riesgos e incertidumbres puede causar que los resultados reales de la Empresa difieran en lo material de aquellos contemplados, expresados, proyectados, anticipados o implícitos en las declaraciones a futuro, lo cual podría tener un efecto material y adverso en la actividad comercial, los resultados de las operaciones y la condición financiera de la Empresa. Es posible que de vez en cuando surjan nuevos factores y no es posible que la Empresa prediga nuevos factores, ni puede evaluar el efecto potencial de ningún nuevo factor en ella.

Para Moody’s:



SHIVANI KAK



+1 212-553-0298



Shivani.kak@moodys.com

JOE MIELENHAUSEN



+1 212-553-1461



Joe.Mielenhausen@moodys.com