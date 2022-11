Misterioso regreso de un hombre que desapareció hace 30 años: Dos horas se convirtieron en décadas

Rumania.- El caso de un hombre que desapareció hace 30 años y regresó con la misma ropa y un boleto de tren intacto en su bolsillo tiene desconcertados a los familiares y autoridades policiales.

La historia trascendió a los medios de comunicación en las últimas semanas a pesar que se trata de un hecho que ocurrió en el 2021.

“Vasile Gorgos, un ganadero, desapareció hacer 30 años tras salir de su casa para hacer un viaje de negocios. El viaje que tardaría dos horas se prolongó por décadas”, informaron medios rumanos.

Aseguran que el hombre regresó sin saber nada y que solo conocen que un vehículo lo trajo a la vivienda sin mayores detalles.

Lo impactante del caso es que a pesar del tiempo, exactamente 30 años, llevaba la misma ropa del día que desapareció y en su bolsillo un boleto de tren que nunca usó.

El extraño caso no ha pasado desapercibido porque no se conocen rastros de lo que pasó. El hombre no recuerda nada solo que fue de viaje y regresó a casa.

Familiares aseguran que emprendieron todo tipo de búsqueda, pero fue imposible encontrarlo y lo dieron por muerto.

El hombre que se fue de 63 años ahora tiene 93 se encuentra en perfecto estado de salud, solo con problemas neurológicos que lo hicieron perder la memoria.

Sobre el caso del hombre que tardó 30 años en llegar a su casa se tiene distintas hipótesis que ninguna es oficial. Usuarios han señalado que se fue con una amante, huía de algún delito o fue secuestrado para algún experimento.