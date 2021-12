Después de 2 años desaparecido, encuentran cadáver de luchador de MMA

EEUU.- El cadáver del luchador de MMA (Artes Marciales Mixtas), David Koening fue encontrado después de 2 años de reportarse su desaparecimiento.

De acuerdo con el departamento de policía de Branson, los restos mortales fueron descubiertos por un hombre que buscaba en una zona boscosa cuernos de ciervo.

El hallazgo del cuerpo del luchador de MMA se reportó el pasado 22 de diciembre. La Oficina Forense de la ciudad confirmó que junto al cadáver de David estaban algunas de sus pertenencias.

El 25 de diciembre, autoridades confirmaron que se trataba del joven de 25 años que desaparecido el 8 de febrero del 2020.

“El examen de los restos realizados por un patólogo forense determinó que no hubo trauma y que la muerte no parecía ser el resultado de un acto suicida”, señala el comunicado policial.

Se informó que la noche de su desaparición, el luchador de MMA envió mensajes de texto a sus amigos pidiendo ayuda porque sentía que estaba en peligro.

Su madre reportó su desaparición un mes después, porque David acostumbraba a desconectarse y aparecer nuevamente.

“No era raro que se fuera a algún lado y no se comunicara con nosotros durante días e incluso semanas. Realmente, al principio pensamos que era exactamente lo que estaba haciendo”, dijo su madre al revelar que el deportista tenía problemas con las drogas.

