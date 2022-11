La población mundial alcanza los 8 mil millones de seres humanos en la Tierra

De acuerdo con una proyección de la Organización de las Naciones Unidas, mañana, martes 15 de noviembre el planeta logrará llegar a lo que se considera un hito en el desarrollo humano, pues nacerá la persona número 8 mil millones de nuestro planeta.

De acuerdo con las ONU, este crecimiento sin precedentes, se debe al aumento gradual de la esperanza de vida, las mejoras en la salud pública, la nutrición, la higiene personal, la medicina y los altos y persistentes niveles de fecundidad.

Las Naciones Unidas indicó que la población mundial pasó de 7 mil millones a 8 mil millones de personas en tan solo 12 años. Y según los cálculos de las organización tardará unos 15 años, es decir hasta 2037, para alcanzar los 9 mil millones de seres humanos en la Tierra.

El crecimiento de la población mundial se ha concentrado cada vez más entre los países más pobres del mundo, la mayoría de los cuales se encuentran en el África subsahariana.

Lo que significa que el crecimiento rápido y sostenido de la población “puede frustrar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que siguen siendo el mejor camino del mundo hacia un futuro feliz y saludable”.

Sin embargo, son los países más desarrollados los que están provocando el mayor deterioro de nuestro planeta y sus recursos, no los que tienen más alto nivel de crecimiento poblacional.

“Si bien el crecimiento de la población magnifica el impacto ambiental del desarrollo económico, el aumento de los ingresos per cápita es el principal impulsor de patrones de producción y consumo insostenibles. Los países con mayor consumo per cápita de recursos materiales y emisiones de gases de efecto invernadero tienden a ser aquellos donde el ingreso per cápita es mayor, no aquellos donde la población está creciendo rápidamente”, subrayó la ONU.

Es por esto que la ONU, llamó a “cumplir los objetivos del Acuerdo de París para limitar el aumento de la temperatura global, mientras se logran los ODS y esto depende de manera crítica de frenar los patrones insostenibles de producción y consumo. Sin embargo, un crecimiento demográfico más lento durante muchas décadas podría ayudar a mitigar la mayor acumulación de daño ambiental en la segunda mitad del siglo actual”, agregó.

Análisis indican que la población mundial se duplicó desde 1974 debido a que las personas viven más tiempo por un acceso a la salud, los alimentos, el agua limpia y el saneamiento más eficaz que en generaciones anteriores. Estos mismos factores también han reducido la mortalidad infantil y materna.

De acuerdo con los datos demográficos, la mitad de la población todavía vive en solo 7 países: China, India, Estados Unidos, Indonesia, Pakistán, Nigeria y Brasil. La población de la India podría superar a la de China en los próximos años.