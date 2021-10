Kinesso Contrata a Talento Global PVE

El Exlíder de Dentsu Se Pasa a Kinesso

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Kinesso está respondiendo al llamado de crecimiento global futuro con el anuncio hoy de la contratación de Nick Bass, en el puesto recién creado de Líder Global PVE de Experiencia de Talento para Kinesso. Los Líderes de Experiencia de Talento regionales y de comercialización de Kinesso reportarán a Bass. Esta contratación se produce inmediatamente después de una inversión continua en los empleados durante los períodos de alto crecimiento, incluida una Semana Amable (una semana de tiempo libre remunerado) para el personal en los EE. UU. y en Canadá, así como una nueva asociación con el Dr. Kim Hires para ayudar a enfrentar el agotamiento del personal en toda la empresa.

Nick, que aporta su experiencia en RR. HH. y gestión del talento al puesto, tiene 15 años de experiencia trabajando en los sectores de márquetin digital, tecnología y de primera línea. Habiendo pasado los últimos nueve años con Dentsu, Nick se desempeñó recientemente como Jefe Global de RR. HH. de Dentsu y, anteriormente, como Director Global de RR.HH. de Isobar.

“El talento es nuestro mayor activo”, afirmó Bass, “por lo que estoy encantado de unirme a Kinesso y de apoyar su rápido crecimiento y desarrollo. Mi enfoque será crear un entorno en el que las personas puedan sobresalir y hacer un trabajo brillante que defina su carrera, al tiempo que fomenta una cultura que genera confianza con un fuerte sentido de identidad y genera conexiones sin fronteras.”

Además de su experiencia laboral, Nick es miembro colegiado del Instituto Colegiado de Personal y Desarrollo (Chartered Institute of Personnel and Development, CIPD), tiene una Licenciatura en Administración de Empresas del London College of Communication y es juez anual de los Premios Experiencia de Empleo de Reino Unido.

Renu Hooda, Director de Talento de Kinesso, declaró: “Nos aseguramos de traer el talento adecuado para apoyar nuestro talento existente. La incorporación de Nick a nuestra comunidad de Kinesso muestra que estamos enfocados en desarrollar a nuestra gente, y tenemos un fuerte sentido de propósito al poner a nuestra gente en primer lugar.”

Bass tendrá su sede en Londres y asumirá su nuevo cargo el 29 de noviembre del 2021.

Sobre Kinesso

Kinesso es una empresa de tecnología que crea aplicaciones y soluciones de software, que trabaja con agencias y con socios para brindar experiencias de cliente coherentes y relevantes para las personas en todos los canales. Las soluciones de Kinesso abarcan la audiencia, la planificación y la activación, y brindan información que impulsa el crecimiento de las principales marcas mundiales. Kinesso es una marca registrada de Kinesso, LLC y es parte de The Interpublic Group of Companies, Inc. (IPG). Para más información, visite www.kinesso.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Lanie Miller Jones



lanie.millerjones@kinesso.com