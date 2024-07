Katy Perry rinde homenaje al feminismo con su nuevo tema musical

La cantante estadounidense Katy Perry volvió con fuerza y está dando de que hablar con su nuevo tema que rinde homenaje al feminismo.

“Woman’s World”, es el nombre de la canción que ha empoderado a la artista y que habla de las virtudes femeninas.

El álbum que saldrá a la venta en septiembre fue titulado como “143”, y es el sexto proyecto musical de la destacada artista.

El homenaje al feminismo fue producido por Dr. Lyke, Vaughn Oliver, Aaron Joseph y Rocco Did it Again.

La estrella del pop presentó la portada del tema, una fotografía espacial, en la cual se muestra semidesnuda levitando en el centro de un cosmos azul y rojo.

“El álbum 143 será encabezado por el sencillo “Woman’s World“, tema que está generando polémica”, dijeron críticos sobre la canción que hacer referencia a lo afortunado que son los hombres de vivir en un mundo de mujeres.

Representantes de la artista han detallado que el nombre del álbum, que sería un homenaje al feminismo, está relacionado con un código para “i love you” que se usaba a principios de 1994.

Katy Perry envió un comunicado de prensa, en el cual detalla que su proyecto en dance-pop audaz, exuberante y celebratorio. “Me propuse crear un álbum de dance-pop audaz, exuberante y celebratorio con la expresión numérica simbólica 143 del amor como mensaje central”.

Partes de la letra de la canción muestras que el homenaje al feminismo tiene como objetivo demostrar el poder de las mujeres.

“Ella es la enviada del cielo. Tan suave, tan fuerte. Ella es una ganadora, campeona. Superhumano, número uno. Es hermana, es madre. Abre los ojos, solo mira alrededor y lo descubrirás”.