Perma-Pipe International Holdings, Inc. anunció la jubilación del actual director ejecutivo y la designación de Saleh Sagr como presidente

SPRING, Texas--(BUSINESS WIRE)--Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH) anunció hoy el aviso de jubilación del director ejecutivo David Mansfield y el nombramiento de Saleh Sagr como presidente.





La compañía anunció hoy que David Mansfield, quien ha desempeñado el cargo de director ejecutivo (CEO) durante los últimos ocho años, presentó al Consejo de Administración el aviso de jubilación para el 8 de noviembre de 2025 a más tardar. La compañía anunció al mismo tiempo la designación de Saleh Sagr como presidente. El Sr. Mansfield seguirá siendo director ejecutivo y miembro del Consejo de Administración de la compañía hasta la fecha de su jubilación para garantizar una transición fluida a la gestión del Sr. Sagr.

La decisión del Sr. Mansfield de jubilarse llega tras una exitosa gestión como director ejecutivo durante la cual la empresa fue muy próspera y logró mejoras notables tanto en la rentabilidad como en el precio de las acciones. Bajo la dirección del Sr. Mansfield, los resultados financieros de la empresa aumentaron significativamente y se implementó una iniciativa estratégica para continuar la expansión internacional, tanto de manera orgánica como a través de asociaciones estratégicas. Esta decisión marca el cierre de una carrera destacada que se caracterizó por su liderazgo estratégico, ejecución ejemplar, dedicación al personal, los accionistas y los clientes, así como por su cultura de la excelencia que ha llevado a la empresa a otro nivel y la ha dejado en condiciones de lograr buenos resultados a largo plazo.

En sus reflexiones sobre la decisión de jubilarse como director ejecutivo, el Sr. Mansfield expresó: "Dirigir Perma-Pipe ha sido uno de los honores más grandes de mi carrera. Durante los últimos ocho años, tuve el privilegio de trabajar junto a algunas de las personas más brillantes y especializadas y, juntos, hemos logrado cosas extraordinarias. Estoy profundamente agradecido con el personal, los accionistas y los socios, quienes me han brindado su apoyo durante estos años. El recorrido realizado ha sido extraordinario y me retiro sabiendo que la empresa está en una posición sólida para seguir prosperando en los años venideros. Estoy deseando ver cómo se desarrolla el próximo capítulo con mucho optimismo y entusiasmo".

En relación con el nombramiento del Sr. Sagr como presidente, el Sr. Mansfield comentó: "Saleh hizo un trabajo excepcional durante su gestión en Perma-Pipe. Su liderazgo como vicepresidente sénior de la región de Oriente Próximo y Norte de África (MENA) demuestra su capacidad para impulsar el crecimiento y la prosperidad en toda la organización. Saleh aplicará al resto de la organización los principios y condiciones de superioridad que contribuyeron al éxito que hemos tenido en la región MENA. Me da gusto saber que la organización global tendrá la oportunidad de aprovechar el liderazgo de Saleh".

El Sr. Sagr ha sido vicepresidente sénior de la región MENA desde junio de 2021 y estuvo a cargo de la supervisión de las operaciones en los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, India y Egipto. Se incorporó a la empresa en mayo de 2019 como vicepresidente de la región de Oriente Próximo y Norte de África. Antes de unirse a Perma-Pipe, el Sr. Sagr fue gerente general de Global Anti Corrosion Techniques Co. Ltd., en Arabia Saudita, una empresa saudí de tuberías que había cofundado en 2005. Entre 1995 y 2005 el Sr. Sagr ocupó diversos cargos en BrederoShaw relacionados con ingeniería, empresas emergentes y gestión operativa. Además, durante los últimos 15 años amplió su experiencia en materia de planificación estratégica, desarrollo empresarial, empresas emergentes y reestructuraciones. El Sr. Sagr también fue clave en el establecimiento de nuestra empresa conjunta con Gulf Insulation Group, una filial de Zamil Industries.

Sobre su nombramiento, el Sr. Sagr comentó: "Estoy agradecido con David y con el Consejo de Administración por darme la oportunidad de construir sobre los resultados exitosos que logró el Sr. Mansfield. Tuve el placer de trabajar con David durante los últimos cinco años en Perma-Pipe y aprendí mucho durante el tiempo que estuve bajo su liderazgo. Lo vamos a extrañar como director ejecutivo. Para mí es un honor continuar sobre los fundamentos de su legado y trabajar para hacer realidad nuestra visión colectiva para la compañía y, a la vez, implementar iniciativas estratégicas que tenemos planificadas para el futuro".

En relación con los anuncios de hoy, Jerome Walker, presidente del Consejo de Administración, comentó: "Dave Mansfield hizo un trabajo formidable como director ejecutivo, dio vuelta a una empresa estancada, la dirigió en tiempos difíciles y la convirtió en la usina de crecimiento sólida y rentable que es hoy en día. El Consejo ha trabajado diligentemente con David en la planificación de su sucesión para garantizar que la transición sea fluida y la compañía continúe su desempeño".

Debido a que el Sr. Sagr fue designado presidente, Adham Samir Sharkawy fue nombrado su sucesor como vicepresidente sénior de MENA.

En relación con este nombramiento, el Sr. Sagr comentó: "Adham ha realizado un trabajo sobresaliente y hubo un crecimiento importante durante su gestión. Confío plenamente en que continuará capitalizando los éxitos alcanzados en la región de Oriente Próximo y Norte de África".

Por su parte, el Sr. Mansfield concluyó: "El nombramiento del Sr. Sagr y del Sr. Sharkawy en sus respectivos cargos garantiza una transición fluida y continuidad de la organización. Sus contribuciones beneficiaron mucho a la compañía, y su designación asegura que estas ventajas sigan aportando en el futuro".

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH, “Perma-Pipe” o “la Compañía”) es líder global en sistemas de tuberías preaisladas y de detección de fugas para aplicaciones en oleoductos y gasoductos, calefacción y refrigeración distritales, entre otras aplicaciones. La compañía utiliza su amplia experiencia en ingeniería y fabricación para desarrollar soluciones de tubería que hacen frente a desafíos complejos relacionados con el transporte seguro y eficiente de diversos fluidos. En total, Perma-Pipe opera en catorce lugares de seis países.

Declaraciones prospectivas

Algunas de las declaraciones y la información contenidas en este comunicado de prensa emplean términos que pueden identificarse como "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, en su versión modificada, y están sujetas a las disposiciones de protección establecidas en dichas leyes, entre las que se incluyen las declaraciones relacionadas con el desempeño futuro previsto y las operaciones de la compañía. Estas declaraciones deben considerarse sujetas a los múltiples riesgos e incertidumbres que existen en las operaciones de la compañía y el entorno empresarial. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los siguientes: (i) el impacto del coronavirus ("COVID-19") en los resultados operativos, la situación financiera y los flujos de efectivo de la compañía; (ii) las fluctuaciones en los precios del petróleo y el gas natural, y el efecto que pueden causar en el volumen de solicitudes de productos de la compañía; (iii) la capacidad de la compañía para cumplir con todos los convenios establecidos en sus facilidades crediticias; (iv) la capacidad de la compañía de pagar sus deudas y renovar facilidades crediticias internacionales que estén próximas a vencer; (v) la capacidad de la compañía para ejecutar eficazmente su plan estratégico y alcanzar rentabilidad y flujos de efectivo positivos; (vi) el impacto del deterioro económico y la volatilidad global; (vii) las fluctuaciones en los precios del acero, y la capacidad de la compañía para compensar los aumentos de estos precios mediante incrementos en los precios de sus productos; (viii) los tiempos relacionados con la recepción, ejecución, prestación y aceptación de los productos de la compañía; (ix) la disminución de gastos gubernamentales en proyectos que utilizan productos de la compañía, así como las dificultades financieras o falta de acceso a capital por parte de sus clientes no gubernamentales; (x) la capacidad de la compañía para negociar satisfactoriamente acuerdos de facturación progresiva en sus grandes contratos; (xi) la competencia agresiva de precios por parte de competidores existentes y nuevos participantes en los mercados donde opera la compañía; (xii) la capacidad de la compañía para adquirir materias primas a precios favorables y mantener relaciones beneficiosas con sus proveedores; (xiii) la capacidad de la compañía para fabricar productos libres de defectos latentes y recuperar pérdidas derivadas de materiales defectuosos proporcionados por sus proveedores; (xiv) reducciones o cancelaciones en pedidos incluidos en la cartera pendiente ("backlog") de la compañía; (xv) la capacidad de la compañía para cobrar una deuda activa relacionada con un proyecto en el Oriente Próximo; (xvi) los riesgos e incertidumbres asociados con las operaciones internacionales de la compañía; (xvii) la capacidad de la compañía para atraer y retener a miembros clave del equipo directivo y miembros del personal clave; (xviii) la capacidad de la compañía para lograr los beneficios previstos derivados de sus iniciativas de crecimiento; (xix) la capacidad de interpretar cambios en regulaciones fiscales y legislación tributaria; (xx) la capacidad de compensar pérdidas fiscales de ejercicios anteriores; (xxi) reversiones en ingresos previamente registrados debido a estimaciones inexactas realizadas bajo el método contable basado en el porcentaje de avance; (xxii) errores para establecer o mantener controles internos efectivos sobre los informes financieros; (xxiii) el impacto potencial que puedan tener amenazas cibernéticas sobre los sistemas de tecnologías de la información utilizados por la compañía. Se insta a accionistas, posibles inversionistas y otros lectores a considerar cuidadosamente estos factores al evaluar las declaraciones prospectivas y se les advierte que no deben depositar una confianza plena en ellas. Las declaraciones prospectivas contenidas en el presente comunicado se realizan únicamente en la fecha de su emisión, y no asumimos ninguna obligación de actualizar públicamente dichas declaraciones prospectivas debido a la aparición de información nueva, acontecimientos futuros u otras circunstancias. Puede encontrar información más detallada sobre los factores que pueden afectar nuestro desempeño en las declaraciones ante la Comisión de Valores y Bolsa, disponible en https://www.sec.gov y en la sección "Investor Center" (Centro para inversores) de nuestro sitio web (http://investors.permapipe.com).

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Perma-Pipe International Holdings, Inc.



David Mansfield, director ejecutivo

Relaciones con Inversores de Perma-Pipe



847.929.1200



investor@permapipe.com