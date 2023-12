Mujer de 38 años culpa al feminismo por no tener hijos y pareja

Melissa Persling, una mujer de 38 años de edad, ha generado polémica en las redes sociales luego de culpar al feminismo por no tener hijos y pareja.

La mujer dijo sentirse traicionada porque se dio cuenta de que perdió la oportunidad de tener una familia por ser militante, el movimiento que busca la igualdad de género.

“Me siento traicionada”, dijo Persling al hablar de cómo se siente al no tener hijos y pareja por culpa de la influencia que ha dejado el movimiento en su diario vivir.

Esta mujer de 38 años indicó que ahora su mayor preocupación es que su apariencia juvenil se desvanezca y no pueda encontrar a un hombre con quien formar una familia.

“Me preocupa que mi apariencia juvenil se desvanezca y no pueda atraer al hombre con el que quiero pasar el resto de mi vida”, dijo al portal Business Insider.

Reveló que le ha dado, hasta el momento, mayor importancia al individualismo y a su carrera profesional; dejando a un lado los hijos y la pareja, que era uno de sus sueños.

Persling agregó que cuando tenía 22 años estuvo casada, pero su decisión de no tener hijos afectó la convivencia. «En aquel momento yo me sentía muy segura de que no quería hijos, de que no quería ser la mujer tradicional. Sabía que quería tener una carrera y avanzar en ella. Estaba muy segura de que no iba a cambiar y supongo que me equivocaba».

Esta mujer de 38 años señaló que hace 16 años, cuando no quería hijos y pareja, solo pensaba en una independencia que le permitiera sentirse realizada.

Después de una reflexión sobre su vida, descubrió que estaba “vacía y sin sentido” porque ahora se siente sola y le preocupa no poder encontrar pareja al estar cerca de cumplir 40 años.

“Me siento traicionada por el feminismo. No quiero culpar al movimiento del todo… pero constantemente se nos ha dicho que las mujeres podemos hacer todo, que no necesitamos hombres…”, dijo Melissa Persling.