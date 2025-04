La fundación Center for Disease Analysis Foundation otorga la tercera ronda de subvenciones del programa Relink de la CDAF

LAFAYETTE, Colorado.--(BUSINESS WIRE)--Dado el progreso de las dos primeras rondas, el programa Relink de la Center for Disease Analysis Foundation (CDAF) tiene el orgullo de anunciar que otorgará setecientos ochenta y dos mil dólares para su tercera ronda de beneficiarios. Las seis organizaciones beneficiarias son las siguientes:





Organización Tipo de organización Estado Bluestone Health Association Inc. Inst. de atención médica WV Carilion Clinic Inst. de atención médica VA Cooperman Barnabas Medical Center Inst.de atención médica NJ First Choice Primary Care, Inc. Inst. de atención médica GA TruReach Inc Inst. de atención médica PA University of Kentucky Research Foundation Inst. de atención médica KY

El programa Relink de CDAF se encuentra en su segundo año de aplicación. Financiado con una subvención de ocho millones de dólares del programa Relink de Gilead Sciences (Nasdaq: GILD), es el mayor esfuerzo mundial de la actualidad para volver a vincularse con las personas infectadas por el virus de la hepatitis C (VHC) y el virus de la hepatitis B (VHB) que han sido diagnosticadas pero no tratadas. Se trata de un paso crucial en pos de cumplir los objetivos de erradicación de las hepatitis víricas, fijados por la Organización Mundial de la Salud para 2030 en Estados Unidos. Durante la última década, se han logrado avances notable en pos de esta erradicación. Sin embargo, todavía no se ha podido aumentar el número de personas infectadas por el VHC que terminan el tratamiento y se curan, o de personas infectadas por el VHB que siguen recibiendo atención.

"En el caso del VHC, muchos países de altos ingresos, como Estados Unidos, se consideran pioneros, es decir, estuvieron en la primera línea del diagnóstico y el tratamiento del VHC", explicó Homie Razavi, director gerente de la fundación CDAF. "Sin embargo, dada la fragmentación de los sistemas de gestión de los pacientes, muchas personas diagnosticadas se pierden durante el seguimiento. Es posible que más de la mitad de la población que según estimaciones ha sido diagnosticada pero no tratada, ya esté recibiendo atención en algún lugar o haya fallecido. Además, las limitaciones organizativas y jurídicas suelen impedir que las organizaciones aprovechen plenamente los servicios de los navegadores de pacientes para interactuar con la comunidad y poner en contacto a las personas de grupos de alto riesgo con la atención adecuada. Sin embargo, la aplicación de diversos programas que se adaptan a cada cultura y sean innovadores, que atiendan a los pacientes en su punto de necesidad, sin duda mejorará la revinculación con la asistencia".

Fundisani Mangena, director de Operaciones de First Choice Primary Care, considera que la iniciativa tendrá un impacto duradero en el bienestar de la comunidad atendida por su organización. "Esta financiación sustenta nuestra misión de mejorar los resultados sanitarios, para cerrar las brechas terapéuticas y garantizar que los pacientes reciban una atención oportuna que les cambie la vida", aseguró. "Los tratamientos y la medicación han avanzado mucho", señaló Tuesdae Stainbrook, doctora en medicina e investigadora jefe de TruReach Inc, otra de las beneficiarias. "Estos fondos ayudarán a superar las barreras que han impedido a los pacientes comprometerse con la atención tras el diagnóstico".

En septiembre de 2025, se abrirá la convocatoria a la cuarta y última ronda de propuestas. Se les dará prioridad a las propuestas de las agencias sanitarias estatales y sus socios. Para más información, visite https://cdafound.org/relink o comuníquese con el programa CDAF-Relink por correo electrónico a relink@cdafound.org.

Acerca de Center for Disease Analysis Foundations

CDA Foundation es una organización sin fines de lucro, cuya labor es ayudar a erradicar el VHB y el VHC en todo el mundo para 2030, dándoles a los países datos epidemiológicos verificados, modelos de carga de la enfermedad e impacto económico, estrategias de intervención inteligentes, acceso a los diagnósticos y tratamientos asequibles, financiación innovadora y asociaciones de intercambio de conocimientos para erradicar estas infecciones mortales. Colabora con más de 110 países de todo el mundo y 26 estados de EE.UU. en sus programas de erradicación de las hepatitis víricas. La CDA Foundation tiene su sede central en Lafayette.

