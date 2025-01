ICL firma un acuerdo estratégico con Dynanonic para producir fosfato de hierro y litio destinado al mercado europeo de baterías

La empresa sigue ampliando su presencia mundial en el ámbito de los materiales para baterías

TEL AVIV, Israel y SALLENT, España--(BUSINESS WIRE)--ICL (NYSE: ICL) (TASE: ICL) , empresa líder mundial en minerales especializados, anunció la firma de un acuerdo de empresa conjunta (JV) con Shenzhen Dynanonic Co., Ltd. para establecer la producción de material activo para cátodos (CAM) de fosfato de hierro y litio (LFP) en Europa, con una inversión inicial de aproximadamente 285 millones de euros. El Proyecto se encuentra actualmente en fase de planificación un nuevo centro en las instalaciones de ICL en Sallent (España), que ampliará sustancialmente el negocio de materiales para baterías de la empresa. El proyecto demuestra el compromiso de ICL con el desarrollo de soluciones de alta calidad para una cadena de suministro sostenible y representa un importante paso adelante para la cartera de materiales para baterías de la empresa, esta vez en Europa.





“Esta expansión se basa en nuestra sólida posición en el sector de los fosfatos especiales a escala mundial y aprovecha los puntos fuertes de Dynanonic, uno de los principales productores de materiales para baterías, para desarrollar un nuevo e importante mercado de crecimiento", dijo Phil Brown, presidente de la División de Soluciones de Fosfatos de ICL. "Es el momento adecuado para dar este paso, ya que el LFP es una solución crítica para el futuro de la transición energética de Europa. ICL está entusiasmada con esta inversión potencial en España, hacerlo, además conjuntamente con Dynanonic, un socio valioso, que sea a largo plazo".

"Esta JV se alinea con los objetivos de Dynanonic e ICL y aprovecha cada una de nuestras fortalezas, ya que buscamos beneficiarnos conjuntamente del desarrollo de la industria de baterías de iones de litio en Europa", dijo WangBao Ren, vicepresidente de Dynanonic. "Establecer el proyecto en España ampliará nuestra presencia en el mercado europeo, al tiempo que garantiza la proximidad a los clientes, mejora nuestra competitividad y apoya nuestra visión de convertirnos en un proveedor líder mundial de soluciones de materiales para nuevas energías".

“Los fabricantes de equipos originales de automoción están aumentando el uso de LFP para mejorar la competitividad económica de los vehículos eléctricos", afirma Isaac Chan, socio del departamento de automoción de Roland Berger. “Por ejemplo, en Europa, el porcentaje de LFP en las baterías de iones de litio se duplicará con creces hasta alcanzar el 35 % en el año 2030".

Se espera que a la preparación, ingeniería y permisos para el emplazamiento de la JV en Sallent, España, donde ICL operaba anteriormente un centro de producción de potasa, le siga la construcción y las operaciones subsiguientes. ICL se complace en reutilizar esta ubicación y revitalizar los aproximadamente 25 acres de terreno disponible, ya que toma el liderazgo en llevar la producción en masa de LFP a la UE a través de España. El emplazamiento tiene opción de ampliación y se encuentra a unas 60 millas del puerto de Barcelona, al que se puede acceder por ferrocarril, y también está muy cerca de las plantas de baterías de LFP previstas en Europa.

El acuerdo de JV está sujeto a condiciones materiales previas, estimaciones finales de inversión y aprobaciones reglamentarias. La participación de ICL en las instalaciones de España será del 80 %, con la posibilidad de modificaciones, a la espera de nuevas oportunidades de inversión.

Acerca de ICL

ICL Group es una empresa líder mundial en minerales especializados que crea soluciones impactantes para los retos de sostenibilidad de la humanidad en los mercados alimentario, agrícola e industrial. ICL aprovecha sus recursos únicos de bromo, potasa y fosfato, su plantilla de profesionales en todo el mundo y sus capacidades de I+D e innovación tecnológica centradas en la sostenibilidad para impulsar el crecimiento de la empresa en todos sus mercados finales. Las acciones de ICL cotizan en la Bolsa de Nueva York y en la Bolsa de Tel Aviv (NYSE y TASE: ICL). La empresa emplea a más de 12 000 personas en todo el mundo, y sus ingresos en 2023 ascendieron aproximadamente a 7500 millones de dólares estadounidenses.

Para obtener más información, visite el sitio web de ICL en icl-group.com.

Para acceder al informe interactivo de CSR de ICL, visite icl-group-sustainability.com.

También puede obtener más información sobre ICL en Facebook, LinkedIn, YouTube, X e Instagram.

Acerca de Dynanonic

Shenzhen Dynanonic Co., Ltd. Ltd. (código bursátil: 300769) es líder mundial en I+D y fabricación de materiales básicos para baterías de iones de litio, se centra en la I+D y la producción de nanofosfato de hierro y litio y en las ventas, y se comprometió a suministrar materias primas clave para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía. Dynanonic desarrolla materiales catódicos para baterías mediante nanotecnología y posee derechos de propiedad intelectual totalmente independientes para sus productos y tecnologías básicas. La empresa tiene más de 100 patentes y ha recibido más de 20 certificaciones internacionales y nacionales. Dynanonic se adhiere a la filosofía empresarial de promover el desarrollo de la empresa mediante la innovación tecnológica continua y la mejora de los productos, y también se compromete a proporcionar energía verde más segura y eficiente al mundo. La empresa se esfuerza por ser líder en materiales chinos para baterías de iones de litio y, en 2023, Dynanonic produjo 213.400 tm de L(M)FP y alcanzó una capacidad nominal anual de 455.000 tm a finales de año.

Declaraciones prospectivas

Este anuncio contiene declaraciones que constituyen previsiones de futuro, muchas de las cuales pueden identificarse por el uso de palabras de este tipo como "anticipar", "creer", "podría", "esperar", "debería", "planear", "pretender", "estimar" y "potencial", entre otras.

Las afirmaciones de carácter prospectivo que se incluyen en este comunicado de prensa incluyen, entre otras, las relativas a la empresa conjunta (JV) propuesta, el acuerdo de JV, incluidos los términos y condiciones previstos en este, el calendario de construcción y finalización de la planta de producción, los gastos de capital estimados relacionados con la planta de producción y las intenciones relativas a la obtención del liderazgo en el mercado europeo de materiales para baterías. Las afirmaciones de carácter prospectivo se basan en las creencias y suposiciones de la dirección y en la información de que dispone actualmente. Dichas afirmaciones están sujetas a riesgos e incertidumbres, y los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los que están expresados o implícitos en las afirmaciones prospectivas debido a diversos factores, entre los que se incluyen: estimaciones, previsiones y declaraciones sobre las expectativas de la dirección con respecto, entre otras cosas, a la construcción y los costos adicionales relacionados con el establecimiento de la planta de producción, las perspectivas empresariales y financieras, los múltiplos financieros y las estimaciones de acumulación, las tendencias, planes, estrategias, posicionamiento, objetivos y expectativas futuras, las condiciones económicas, de mercado y empresariales generales, las interrupciones de la cadena de suministro y logística, el almacenamiento de energía y el crecimiento de los vehículos eléctricos, los disturbios y conflictos mundiales, los requisitos gubernamentales y normativos y las acciones de las autoridades gubernamentales de todas las zonas geográficas pertinentes, incluidos los cambios en la política gubernamental, los cambios en las leyes o normativas medioambientales, fiscales y de otro tipo y la interpretación de las mismas, y la guerra o los actos terroristas y/o la inestabilidad política, económica y militar en Israel y su región, incluido el actual estado de guerra declarado en Israel y cualquier interrupción resultante en nuestras cadenas de suministro y producción. Como resultado de lo anterior, los lectores no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas que se incluyen en este comunicado de prensa en relación con el calendario de la transacción, u otros riesgos e incertidumbres más específicos a los que se enfrenta ICL, como los que se establecen en la sección "Factores de riesgo" de su Informe Anual en el Formulario 20-F presentado el 14 de marzo de 2024, ya que dichos factores de riesgo pueden ser actualizados de vez en cuando en sus Informes Actuales en el Formulario 6-K y otros documentos que ICL presenta ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. de manera ocasional.

Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha en que se realizan, y la empresa no asume ninguna obligación de actualizarlas a la luz de nueva información o acontecimientos futuros, ni de publicar ninguna revisión de estas declaraciones para reflejar acontecimientos o circunstancias posteriores o para reflejar la ocurrencia de acontecimientos imprevistos.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contacto para prensa y relaciones públicas: Global

Peggy Reilly Tharp



VP, Relaciones globales con los inversores



+1-314-983-7665



Peggy.ReillyTharp@icl-group.com

Contacto para prensa y relaciones públicas: Israel

Adi Bajayo



ICL



+972-3-6844459



Adi.Bajayo@icl-group.com

Contacto para prensa: España

Lluis Rodriguez



VP, Comunicaciones externas



+34-609436053



Lluis.Rodriguez@icl-group.com