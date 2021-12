Estados Unidos reconoce a Xiomara Castro como presidenta electa de Honduras

La Administración del presidente Joe Biden oficialmente a través del secretario del Departamento de Estado de EEUU, Anthony Blinken, reconoce a Xiomara Castro como la presidenta electa de Honduras.

“El pueblo hondureño ejerció su poder de votar en unas elecciones libres y justas. Los felicitamos a ellos y a la presidenta electa, Xiomara Castro, y esperamos trabajar juntos para fortalecer las instituciones democráticas, promover el crecimiento económico inclusivo y luchar contra la corrupción”, tuiteó el alto funcionario norteamericano.

The Honduran people exercised their power to vote in a free and fair election. We congratulate them and President Elect @XiomaraCastroZ and look forward to working together to strengthen democratic institutions, promote inclusive economic growth, and fight corruption.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 1, 2021