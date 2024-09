Encuentran actividad volcánica oculta bajo la superficie de Marte

Científicos han encontrado actividad volcánica oculta bajo la superficie del planeta Marte, demostrando que podría estar más vivo de lo que se piensa.

El descubrimiento nuevamente ha puesto en la mira al planeta rojo ante la posibilidad que en la antigüedad estuvo habitado.

El nuevo descubrimiento oculto bajo la superficie del planeta rojo se desarrolló por medio de un análisis reciente del campo gravitatorio.

Los datos interesantes fueron presentados en el Congreso Euro planetario de Ciencias 2024 en Berlín, mostrando estructuras ocultas bajo los sedimentos de un antiguo océano.

Al respecto, se indicó que las estructuras detectadas son significativas más densas que su entorno, con una diferencia de 300 a 400 kilogramos por metro cúbico.

Los científicos han señalado que las estructuras ocultas bajo la superficie de Marte estaría derivado con restos de antigua actividad volcánica o el impacto de meteoritos.

En un comunicado de prensa, la Universidad Técnica de Delft detalló que se han identificado una veintena de elementos de distintos tamaños alrededor del casquete polar norte, el cual tiene forma de perro.

Se indicó que lo extraño es que no hay rastros visibles de las estructuras en la superficie marciana, porque están ocultas bajo una gruesa capa de sedimentos lisos.

"Gracias a los datos gravitatorios, tenemos un tentador atisbo de la historia más antigua del hemisferio norte de Marte", dijo uno de los expertos sobre las estructuras encontradas bajo la superficie del planeta.

"Parece haber una gran masa ligeramente menos densa en las profundidades de Marte, posiblemente ascendiendo desde el manto", se concluyó.

