Descubren playas enterradas en Marte, reforzando la teoría de antiguos océanos

Aunque Marte es conocido por su paisaje árido y su intensa radiación, nuevas investigaciones sugieren que en el pasado albergó playas, lo que refuerza la idea de que tuvo océanos.

Durante años, los científicos han encontrado evidencias de ríos y sedimentos en el planeta rojo, pero la existencia de grandes masas de agua seguía siendo motivo de debate. Ahora, un equipo de investigadores ha identificado estructuras subterráneas en las llanuras del norte de Marte que coinciden con las características de costas terrestres.

Según un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, los científicos analizaron imágenes subterráneas obtenidas por el rover chino Zhurong. Los resultados mostraron formaciones inclinadas en el subsuelo, similares a las observadas en playas de la Tierra mediante radar de penetración terrestre.

El Dr. Benjamin Cardenas, coautor de la investigación, explicó que estas estructuras indican la presencia de mareas, olas y un río cercano que transportaba sedimentos. "Todos estos procesos tuvieron que estar activos durante un período prolongado", afirmó.

Este hallazgo aporta una nueva perspectiva sobre el pasado de Marte y refuerza la teoría de que alguna vez fue un planeta con condiciones propicias para albergar agua en estado líquido.