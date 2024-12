El presidente Lula da Silva otorga la máxima distinción a José "Pepe" Mujica en Uruguay

El expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica fue honrado con las más altas distinciones de Colombia y Brasil, otorgadas por los presidentes Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva, respectivamente, en una ceremonia realizada en su residencia a las afueras de Montevideo.

En el jardín de su hogar, Mujica, de 89 años y en recuperación de un cáncer de esófago, recibió la Cruz de Boyacá por parte de Petro y la Orden Nacional de la Cruz del Sur de manos de Lula. Con su característica humildad, expresó: "No soy hombre de premios ni de medallas. Soy un hombre del pueblo, que hice lo que pude por mi gente y nada más".

Petro, el primer presidente izquierdista de Colombia, destacó la afinidad que lo une a Mujica, recordando sus experiencias compartidas como exguerrilleros que abandonaron las armas para abrazar la paz y la vida política democrática. "Ambos entendimos que la paz era lo más importante y lo más revolucionario de una sociedad", afirmó el mandatario colombiano, quien ha expresado en múltiples ocasiones su admiración por el exmandatario uruguayo, símbolo de la izquierda latinoamericana.

En su periodo como presidente, Mujica apoyó activamente el proceso de paz que llevó al desarme de las FARC en 2017, una contribución que Petro también reconoció durante el evento.

Lula da Silva, quien viajó a Montevideo para participar en la cumbre del Mercosur, aprovechó para visitar a Mujica en su hogar y entregarle la Cruz del Sur, resaltando su "incansable lucha" y calificándolo como un modelo a seguir en la región. Conmovido, Lula expresó: "De todos los presidentes que he conocido y con los que he sido amigo, Pepe Mujica es la persona más extraordinaria que he conocido".

El homenaje incluyó un momento simbólico en el que Mujica lució la banda azul con la Cruz de Boyacá, que lleva el rostro de Simón Bolívar, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso con los ideales de paz y justicia social.

La ceremonia no solo resaltó la relevancia histórica de Mujica, sino también su impacto como líder humilde y visionario, cuyo legado sigue inspirando a toda América Latina.