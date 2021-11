Durante muchos años cuidó a un niño huérfano, ahora él le retribuye con un viaje

Uganda.- La historia de Wilson y Henry ha conmovido las redes sociales. Henry, un joven huérfano que recibió apoyo incondicional de Wilson, decidió retribuirle la solidaridad que mantuvo por años.

Según un posteo viralizado en las redes sociales, el joven quedó sin padre cuando era un niño. Su madre, quien deseaba ver a su hijo ser un hombre de bien decidió internarlo en una institución educativa para poder trabajar y darle lo mejor.

Desde que se Wilson supo que el pequeño había sido ingresado al centro educativo, decidó vistarlo todos los domingos.

No importaba si llovía o hacía calor, su compromiso era con aqueñ niño huérfano que se convirtió en hombre y hoy agradece su esfuerzo.

Su primer retribución fue un viaje, llevar a quien se convirtió en su padre por muchos años a un lugar que no conocía.

“No importaba si llovía o no, si estaba enfermo o bien. Montaba su bicicleta y venía a visitarme”, relató Henry en sus redes sociales.

Aseguró que Wilson, un trabajador del transporte, supo que su madre no podría verlo con frecuencia, él se comprometió a hacerle compañía cada domingo.

Aquel niño huérfano no olvidó ninguno de los esfuerzos de aquel ángel guardian.

“Me dijo que si trabajaba duro y escuchaba a los maestros, volaría en aviones y viajaría a diferentes lugares. Dijo que si tenía éxito, incluso las personas como él que nunca recibieron una educación tal vez tendrían la oportunidad de volar. Por alguna razón, siempre enfatizó el tema de volar”, recordó Henry sobre el sueño de su amigo.

El agradecido joven asegura que cuando le dio la noticia a Henry, este lloró y su corazón se extremeció.

“He estado en aviones durante algún tiempo, pero no me he sentido tan feliz como hoy”, expresó aquel niño huérfano que fue visitado por un amigo sin esperar nada a cambio.

Además del viaje le prometió a su amigo una casa, la cual será su regalo por todo el tiempo regalado.

La historia se ha convertido en tendencia y ha traspasado las fronteras de la nación.