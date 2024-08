Corte Suprema de Venezuela ratifica la victoria electoral de Nicolás Maduro

La Corte Suprema de Venezuela ratificó los resultados electorales del 28 de julio, confirmando que la victoria en los comicios generales es del presidente Nicolás Maduro.

La certificación de los resultados electorales se desarrolló por medio de la Sala Electoral, la cual emitió el fallo el pasado jueves, generando reacciones adversas a nivel internacional.

Una de las primeras organizaciones en reaccionar a la ratificación de la victoria de Maduro fue la Unión Europea (UE) que aseguró no reconocerá los resultados hasta que se verifiquen las actas electorales.

Con la certificación de los resultados, la Corte Suprema le pone fin a las investigaciones emprendidas luego que la oposición venezolana denunciara fraude electoral.

“Se certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección del 28 de julio del 2027”, detalla el fallo que ratifica la victoria de Nicolás Maduro.

De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, el ciudadano Nicolás Maduro Moros fue electo como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el período constitucional 2025 – 2031.

Autoridades del Supremo de Venezuela han detallado que la ratificación de los resultados se da luego de una revisión del proceso que duró 22 días.

Por su parte, el alto representante de la UE, Josep Borrell, dejó claro que el organismo no reconocerá la victoria de Maduro hasta que no se revisen las actas electorales. “Mientras no veamos un resultado que sea verificable, no lo vamos a reconocer”.

El gobierno de España se ha sumado a la decisión de la UE de no reconocer los resultados hasta que no sean corroborados.