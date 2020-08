Cómo ven en EEUU la histórica elección de Kamala Harris

La histórica elección de Kamala Harris en la fórmula a la vicepresidencia de los Estados Unidos (EEUU) por parte del demócrata Joe Biden ha dejado una serie de reacciones.

Tras el anuncio hecho por Biden en su cuenta de Twitter, cientos de personalidades han salido al paso, entre ellos Barack Obama y Donald Trump.

Uno de los primeros en reaccionar a la histórica elección fue el expresidente Obama, quien escribió en su cuenta de Twitter: “Conozco a la senadora Kamala Harris desde hace mucho tiempo. Está más que preparada para el puesto”.

En el posteo el exgobernante de descendencia afroamericana agregó la lucha de la Kamala Harris en defensa de la Constitución y por el trato justo de la población. “Este es un buen día para nuestro país, ahora vamos a ganar esta elección “, dijo en referencia a la histórica elección.

I’ve known Senator @KamalaHarris for a long time. She is more than prepared for the job. She’s spent her career defending our Constitution and fighting for folks who need a fair shake. This is a good day for our country. Now let’s go win this thing. pic.twitter.com/duJhFhWp6g

— Barack Obama (@BarackObama) August 11, 2020